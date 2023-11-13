Дроны оккупантов не смогли натворить никакой беды – прицельным огнем он был разбит на куски. Единственное, что осталось – огонь в небе, на месте уничтожения.

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Статистика сбитых дронов

По состоянию на 17:00 13 ноября воздушным силам командование "Юг" удалось уничтожить 5 российских разведывательных беспилотников. Речь идет о трех дронах типа "Мерлин-ВР" и

два – "Орлан-10".

Четыре из пяти беспилотников уничтожены в Херсонской области, один "Мерлин" – в Николаевской области. Ракетная бригада воздушного командования поделилась кадрами успешной ликвидации БПЛА "Орлан-10".

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