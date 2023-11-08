Информация о некоторых из них засекречена – россияне первыми узнают, на что эти дроны способны. Украина продолжает производство собственных дронов.

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Больше дронов для Вооруженных Сил

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об отправке на фронт более 900 беспилотников от "Армии дронов" – разведывательные, ударные, секретные. Сюда входят как известные "Мавики", "Вампиры" и "Avenger", так и другие разработки, информация о которых пока засекречена.

Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций,

– написал Федоров.

Он добавил, что значительная часть дронов из этой партии является продуктом украинского производства. Системное усиление защитников и защитниц "птичками" от государственной программы "Армия дронов" продолжается.

Почти тысяча беспилотников скоро будет на фронте / Михаил Федоров

Украинские военные разработки