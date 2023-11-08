Информация о некоторых из них засекречена – россияне первыми узнают, на что эти дроны способны. Украина продолжает производство собственных дронов.
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Больше дронов для Вооруженных Сил
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об отправке на фронт более 900 беспилотников от "Армии дронов" – разведывательные, ударные, секретные. Сюда входят как известные "Мавики", "Вампиры" и "Avenger", так и другие разработки, информация о которых пока засекречена.
Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций,
– написал Федоров.
Он добавил, что значительная часть дронов из этой партии является продуктом украинского производства. Системное усиление защитников и защитниц "птичками" от государственной программы "Армия дронов" продолжается.
Почти тысяча беспилотников скоро будет на фронте / Михаил Федоров
Украинские военные разработки
- Михаил Федоров презентовал уникальный комплекс РЭБ Piranha AVD 360, созданный для защиты украинской техники от вражеских дронов. Когда российские БПЛА приближаются к системе, они зависают или просто падают наземь.
- Украинские разработчики создали наземного робота-камикадзе Ratel S, который способен нести противотанковые мины или боевой модуль. Он успешно прошел полевые испытания и готовится к серийному производству.
- В Украине разработали радиостанцию Himera, которая не боится враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Россияне не могут заблокировать сигналы прав и расшифровать его.