Росіяни запустили "Шахеди" з півдня. У Повітряних силах розповіли, куди вони летять.

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Атака дронами

О 20:30 для Запоріжжя та Дніпропетровщини виникла загроза ударних БпЛА з південного напрямку. Згодом стало відомо, що дві групи "Шахедів" рухаються у бік Павлограду.

Павлоград – перебувайте в укриттях!,

– попередили у Повітряних силах о 20:44.

Станом на 20:54 декілька груп ударних БпЛА перебувають у Дніпропетровській області. Напрямок руху – північний/північно-східний.

О 20:56 загроза безпілотників виникла й для Харківщини.

Станом на 21:10 декілька БпЛА перебувають на межі Дніпропетровської та Харківської областей

О 21:23 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" – в південній частині Харківської області.

Напрямок руху – північний/північно-західний.

Про особливу загрозу попередили Кривий Ріг. Жителів міста попросили пройти до укриттів.

ППО збила 5 розвідувальних БпЛА на Півдні

13 листопада сили ППО знищили у південному регіоні 5 ворожих безпілотників. Йдеться про три дрони типу "Мерлін-ВР" та два – "Орлан-10". Чотири з п'яти безпілотників знищено на Херсонщині, один "Мерлін" – на Миколаївщині.

Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровщину та Херсонщину

Так, вдень окупанти били по Нікопольщині, зокрема вдарили по самому Нікополю та Покровській сільській громаді. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе.

Поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкодження зазнали комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт, а також 3 приватні будинки, 3 господарські споруди і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач.

Wілий день окупанти поливали вогнем Херсон. 14 людей зазнали поранень, три людини загинули. Так, росіяни поцілили з артилерії в автівку, де перебували троє людей – 2-місячне немовля, його 36-річна матір та дідусь. Чоловік загинув, а матір і доньку з важкими пораненнями доправили до лікарні.

Крім того, після обіду ворог обстріляв центральну частину міста, зокрема, місцеву лікарню.

Цими ударами росіяни обірвали життя двох людей – 62-річної жінки та 45-річного чоловіка.