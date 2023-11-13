Повітряна тривога увечері 13 листопада охопила південні регіони України. Час від часу вона розширюється, а згодом ідуть відбої. 24 Канал стежить за ситуацією.

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Скільки дронів збили

Загалом було знищено 4 російські дрони: три БпЛА "Шахед-131/136" і один SuperCam. Ворожу техніку знищили в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Такі цифри навели на 23 годину понеділка 13 листопада.

Довідка. SuperCam – досить рідкісний дрон. У нього великий розмір (розмах крил – понад три метри), тому йому допомагають злетіти. Первісно SuperCam були призначені для аерофотозйомки, нині ж росіяни використовують їх для розвідки.

Що відомо про тривогу увечері 13 листопада та вночі 14 листопада

Наразі рухається кілька груп дронів. Вони рвуться до Умані та Вознесенська.

24 Канал оперативно повідомляє про нові деталі від Повітряних сил. Усе, що відомо про актуальні тривоги, читайте в нашому матеріалі за посиланням.