Також головнокомандувач наголосив на військовій допомозі, якої потребує Україна. Найгарячіші напрямки лишаються незмінними.

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Розмова з Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 13 листопада провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зокрема, він розповів про ситуацію на фронті.

Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована,

– повідомив Залужний.

Збройні Сили продовжують наступальні дії на певних напрямках, паралельно завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Також головнокомандувач згадав у розмові з Брауном плани на зимовий період. Він окремо наголосив на нагальних потребах українського війська – снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА.

Наприкінці військові обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Залужний подякував американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

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