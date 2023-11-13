Також головнокомандувач наголосив на військовій допомозі, якої потребує Україна. Найгарячіші напрямки лишаються незмінними.
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Розмова з Брауном
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 13 листопада провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зокрема, він розповів про ситуацію на фронті.
Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована,
– повідомив Залужний.
Збройні Сили продовжують наступальні дії на певних напрямках, паралельно завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Також головнокомандувач згадав у розмові з Брауном плани на зимовий період. Він окремо наголосив на нагальних потребах українського війська – снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА.
Наприкінці військові обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Залужний подякував американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
Війна в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 листопада наголосив, що Україна пройшла вже половину листопада. Необхідно бути готовими, що окупанти можуть збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі.
- Зранку 13 листопада пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на Міноборони про "відхід" російської армії з позицій на лівому березі. Згодом це повідомлення анулювали, заявивши про провокацію.
- Біля Кліщіївки та Андріївки ворог втратив чимало військових та важкого озброєння. Окупанти працюють малими групами, відправляючи диверсійно-розвідувальні групи, щоб вони пробиралися до наших позицій.