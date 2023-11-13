Також головнокомандувач наголосив на військовій допомозі, якої потребує Україна. Найгарячіші напрямки лишаються незмінними.

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Розмова з Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 13 листопада провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зокрема, він розповів про ситуацію на фронті.

Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована,
– повідомив Залужний.

Збройні Сили продовжують наступальні дії на певних напрямках, паралельно завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Також головнокомандувач згадав у розмові з Брауном плани на зимовий період. Він окремо наголосив на нагальних потребах українського війська – снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА.

Наприкінці військові обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Залужний подякував американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Війна в Україні: останні новини

  • Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 листопада наголосив, що Україна пройшла вже половину листопада. Необхідно бути готовими, що окупанти можуть збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі.
  • Зранку 13 листопада пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на Міноборони про "відхід" російської армії з позицій на лівому березі. Згодом це повідомлення анулювали, заявивши про провокацію.
  • Біля Кліщіївки та Андріївки ворог втратив чимало військових та важкого озброєння. Окупанти працюють малими групами, відправляючи диверсійно-розвідувальні групи, щоб вони пробиралися до наших позицій.