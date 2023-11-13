Также главнокомандующий отметил военной помощи, в которой нуждается Украина. Горячие направления остаются неизменными.

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Разговор с Брауном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 ноября провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В частности, он рассказал о ситуации на фронте.

Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая,

– сообщил Залужный.

Вооруженные Силы продолжают наступательные действия на определенных направлениях, параллельно нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Также главнокомандующий упомянул в разговоре с Брауном планы на зимний период. Он особо отметил неотложные потребности украинского войска – снаряды, средства противовоздушной обороны и БПлА.

В конце военные обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановление боеспособности подразделений. Залужный поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

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