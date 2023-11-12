Украинский лидер подчеркнул, что Украина прошла уже половину ноября. Необходимо быть готовыми, что российские оккупанты могут увеличить количество ударов дронами и ракетами по украинской инфраструктуре.

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Россия готовится к зиме. И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов.

– говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине с ПВО. Украинский лидер подчеркнул, что речь идет о США, Германии, Франции, Британии, Норвегии, Италии, Румынии, Швеции, Нидерландах, Словакии, Чехии, Болгарии, Польше, государствах Балтии и других странах.