12 ноября вечером россияне нанесли удары по Харькову. Городской голова Игорь Терехов рассказал, куда пришелся вражеский удар.

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Пострадал гражданский объект

По словам Терехова, оккупанты попали в Шевченковский район Харькова. Там есть "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.

В Харьковской ОВА уточнили, что предварительно обошлось без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания.

В городе раздавались взрывы

В 19:21 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Харьковщины, а именно о угрозе применения баллистики. Сразу за этим в областном центре раздался первый взрыв. В течение 20 минут погремело еще два. В 20:21 Харьковщине дали отбой. Однако уже в 20:44 Воздушные силы сообщили о новой угрозе.

Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения!,

– говорится в сообщении ПС.