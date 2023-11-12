12 листопада ввечері росіяни завдали ударів по Харкову. Міський голова Ігор Терехов розповів, куди прийшовся ворожий удар.
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Постраждав цивільний об'єкт
За словами Терехова, окупанти поцілили по Шевченківському району Харкова. Там є "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.
У Харківській ОВА уточнили, що попередньо минулося без постраждалих. Профільні служби наразі працюють на місці влучання.
У місті лунали вибухи
О 19:21 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківщини, а саме загрозу застосування балістики. Одразу за цим в обласному центрі пролунав перший вибух. Протягом 20 хвилин погриміло ще два. О 20:21 для Харківщини дали відбій. Однак вже о 20:44 Повітряні сили повідомили про нову загрозу.
Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!,
– йдеться у повідомленні ПС.