12 листопада ввечері росіяни завдали ударів по Харкову. Міський голова Ігор Терехов розповів, куди прийшовся ворожий удар.

Дивіться також У Харкові сталася сильна пожежа на АЗС: у мережі публікують кадри з місця

Постраждав цивільний об'єкт

За словами Терехова, окупанти поцілили по Шевченківському району Харкова. Там є "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

У Харківській ОВА уточнили, що попередньо минулося без постраждалих. Профільні служби наразі працюють на місці влучання.

У місті лунали вибухи

О 19:21 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківщини, а саме загрозу застосування балістики. Одразу за цим в обласному центрі пролунав перший вибух. Протягом 20 хвилин погриміло ще два. О 20:21 для Харківщини дали відбій. Однак вже о 20:44 Повітряні сили повідомили про нову загрозу.

Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!,

– йдеться у повідомленні ПС.