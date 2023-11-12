Правоохранители показали первые кадры с места инцидента. На фотографиях заметно, что машина выгорела чуть ли не дотла.

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Что известно о последствиях атаки

Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Евгений Василенко рассказал журналистам, что взрыв произошел на территории автомобильной заправки недалеко от Южного вокзала. Он прозвучал ориентировочно в 9 часов утра 12 ноября.

Спасатели рассказали, что на территории заправки вспыхнуло авто.

Последствия взрыва в Харькове / Фото полиции

Правоохранители сообщили, что они одними из первых прибыли на место.

Совместно с другими службами полицейские оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия,

– заявили в полиции.

Они также добавили, что из-за взрыва на заправке ограничили движение по улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева. Движение будет ограничено до тех пор, пока завершат работу экстренные службы.

Взрыв на заправке в Харькове