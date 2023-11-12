Взрыв, раздавшийся около 9 часов утра, произошел на территории автозаправки недалеко от Южного вокзала. Об этом журналистам сообщил спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

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Предварительно, вспыхнул автомобиль

По предварительной информации, на территории АЗС вспыхнуло авто. Спикер ГСЧС отметил, что пожар потушили в течение 10 минут. К счастью, перебросится на оборудование заправки огонь не успел. Причины возгорания устанавливают.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что в результате взрыва травмировался мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Больше информации о состоянии травмированного пока не сообщали.

Движение транспорта временно ограничили

В Патрульной полиции сообщили, что из-за взрыва временно ограничено движение на улице Полтавский Шлях от Евгения Котляра до Рыльева.

Совместно с другими службами полицейские оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия,

– отметили правоохранители.

Добавили, что ограничения будут продолжаться до завершения работы экстренных служб. Также полиция обнародовала кадры с места происшествия.

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В Харькове произошел взрыв на АЗС / Фото Патрульной полиции