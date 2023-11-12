Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, также в сети рассказали о пострадавшем работнике заправки, передает 24 Канал.
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Как выглядит пожар на заправке в Харькове
Очевидцы рассказали, что заправка вспыхнула по улице Полтавский Путь в Харькове. В частности, там горела колонка станции.
В Харькове загорелась заправка: смотрите видео
В сети также подчеркнули, что в результате пожара пострадал находившийся рядом автомобиль. Также пострадал и работник заправки, его уже, по данным очевидцев, госпитализировали в больницу.
Пожар на заправке в Харькове: смотрите видео
Находившиеся рядом с заправкой люди также сказали, что перекрыли мост, который движется вдоль Полтавского Пути. Кроме того, огонь видели жители нескольких районов Харькова, говоривших об огромном столбе черного густого дыма.
В Харькове после пожара на АЗС в небо поднялся черный густой дым / Фото из местных телеграм-каналов
В сети также сообщили, что около 9 часов 15 минут пожар удалось потушить. У самого пострадавшего, по предварительным данным, обнаружили многочисленные ожоги.
Пожар на АЗС в Харькове потушили спасатели: смотрите видео
Ранее в Харькове уже был пожар на АЗС
- Российские захватчики 22 апреля обстреляли Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. Во время обстрела в городе начался пожар на заправочной станции.
- В частности, на месте взорвались цистерны с газом. В результате пожара пострадавших на месте событий – не было.
- Первоначально глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что пожар может быть связан с обстрелом. Однако впоследствии спасатели отрицали его слова, сказав, что обломков ракет на территории заправки не обнаружили.