Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, также в сети рассказали о пострадавшем работнике заправки, передает 24 Канал.

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Как выглядит пожар на заправке в Харькове

Очевидцы рассказали, что заправка вспыхнула по улице Полтавский Путь в Харькове. В частности, там горела колонка станции.

Обратите внимание! В ГСЧС в комментарии 24 Каналу подтвердили, что загорелась заправка. Однако причины пожара отказались комментировать.

В Харькове загорелась заправка: смотрите видео

В сети также подчеркнули, что в результате пожара пострадал находившийся рядом автомобиль. Также пострадал и работник заправки, его уже, по данным очевидцев, госпитализировали в больницу.

Заметьте! В ГСЧС также подтвердили, что был пострадавший в результате возгорания огня. Однако состояние травмированного тоже не комментировали.

Пожар на заправке в Харькове: смотрите видео

Находившиеся рядом с заправкой люди также сказали, что перекрыли мост, который движется вдоль Полтавского Пути. Кроме того, огонь видели жители нескольких районов Харькова, говоривших об огромном столбе черного густого дыма.

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В сети также сообщили, что около 9 часов 15 минут пожар удалось потушить. У самого пострадавшего, по предварительным данным, обнаружили многочисленные ожоги.

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