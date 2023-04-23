Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что огонь вспыхнул из-за попадания вражеской ракеты. Однако спасатели говорят, что причина могла быть другой.
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Почему возник пожар
Во время воздушной тревоги на заправке "УкрГазДобыча" произошел пожар. Известно, что взорвались цистерны с газом. К счастью, раненых в результате взрыва и пожара нет.
В настоящее время спасатели устанавливают причины взрыва и пожара на автозаправке в районе Новой Баварии.
Пожар на АЗС в Харькове / Фото Общественное
Интересно, что на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС. По неофициальной информации следователей, взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами окупантов.
По состоянию на 23:30 не нашли следов попадания ракеты спасатели и в расположенной рядом лесополосе.
Россия обстреляла Харьков: главное
- Воздушная тревога в регионе началась в 22:02 и длилась около часа. За это время страна-агрессорка выпустила по городу и области не менее 7 ракет С-300.
- Пока россияне атаковали город, в Белгороде местные жители якобы слышали работу ПВО и взрывов.
- В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали в общей сложности 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове было атаковано несколько районов.
- Враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты. На данный момент информация о пострадавших уточняется.
- Кроме того, одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На место оперативно прибыли спасатели и скорая. Известно, что было попадание у гаража на территории частного домовладения.