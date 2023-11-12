В Харькове раздался взрыв. Детали пока уточняются.

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О взрыве сообщили СМИ

Местные телеграмм-каналы пишут, что причина не во вражеских обстрелах. Взрыв был бытовым. В местных пабликах пишут, что могла разразиться заправка.

Пока никакой официальной информации на этот счет нет.

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Полтавский путь перекрыт.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что сейчас "все чисто" . По его информации, взрыв тоже не связан с вражеской атакой, детали устанавливают специалисты.

В сети пишут, что мог пострадать заправщик.

Также есть версия, что взорвалась машина на заправке. В ГСЧС подтвердили, что взрыв произошел на заправке. Однако причины комментировать отказались.

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