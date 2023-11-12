У Харкові пролунав вибух. Деталі наразі уточнюються.
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Про вибух повідомили ЗМІ
Місцеві телеграм-канали пишуть, що причина не у ворожому обстрілі. Вибух був побутовим. У місцевих пабліках пишуть, що могла вибухнути заправка.
Наразі жодної офіційної інформації з цього приводу немає.
У Харкові стався вибух: дивіться відео
Полтавський шлях перекритий.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що зараз "усе чисто". За його інформацією, вибух теж не пов'язаний із ворожою атакою, деталі встановлюють спеціалісти.
У мережі пишуть, що міг постраждати заправник.
Також є версія, що вибухнула машина на заправці.
У Харкові спалахнула пожежа
- У Харкові 21 червня сталася масштабна пожежа на Гагаріна. Попередньо, загоряння відбулось через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу. Спочатку був сильний спалах і високий стовп полум'я.
- Як пояснив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, у Харкові сталася пожежа через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.
- Речник обласного управління рятувальників також підтвердив, що причина займання газопроводу – влучання блискавки.