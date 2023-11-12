У Харкові пролунав вибух. Деталі наразі уточнюються.

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Про вибух повідомили ЗМІ

Місцеві телеграм-канали пишуть, що причина не у ворожому обстрілі. Вибух був побутовим. У місцевих пабліках пишуть, що могла вибухнути заправка.

Наразі жодної офіційної інформації з цього приводу немає.

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Полтавський шлях перекритий.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що зараз "усе чисто". За його інформацією, вибух теж не пов'язаний із ворожою атакою, деталі встановлюють спеціалісти.

У мережі пишуть, що міг постраждати заправник.

Також є версія, що вибухнула машина на заправці.

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