Вибух, який пролунав близько 9 години ранку, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Про це журналістам повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

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Попередньо, спалахнув автомобіль

За попередньою інформацією, на території АЗС спалахнуло авто. Речник ДСНС зазначив, що пожежу загасили упродовж 10 хвилин. На щастя, перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання наразі встановлюють.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що внаслідок вибуху травмувався чоловік. Постраждалого ушпиталили. Більше інформації про стан травмованого поки не повідомляли.

Рух транспорту тимчасово обмежили

У Патрульній поліції повідомили, що через вибух тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський Шлях від Євгена Котляра до Рильєва.

Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій,

– зазначили правоохоронці.

Додали, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб. Також поліція оприлюднила кадри з місця події.

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У Харкові стався вибух на АЗС / Фото Патрульної поліції

До речі, у мережі також поширюють відео. На кадрах видно густий чорний дим. Також у телеграм-каналах зазначали, що постраждалий – працівник заправки.