Правоохоронці показали перші кадри з місця інциденту. На фотографіях помітно, що автівка вигоріла ледь не вщент.

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Що відомо про наслідки атаки

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Харківської області Євген Василенко розповів журналістам, що вибух стався на території автомобільної заправки неподалік Південного вокзалу. Він пролунав орієнтовно о 9 годині ранку 12 листопада.

Рятувальники розповіли, що на території заправки спалахнуло авто.

Наслідки вибуху в Харкові / Фото поліції

Правоохоронці повідомили, що вони одними з перших прибули на місце.

Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій,

– заявили у поліції.

Вони також додали, що через вибух на заправці обмежили рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва. Рух буде обмежений до того часу, поки завершать роботу екстрені служби.

Вибух на заправці в Харкові