Український лідер наголосив, що Україна пройшла вже половину листопада. Необхідно бути готовими, що російські окупанти можуть збільшити кількість ударів дронами та ракетами по українській інфраструктурі.

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Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомогли Україні з ППО. Український лідер наголосив, що мовиться про США, Німеччину, Францію, Британію, Норвегію, Італію, Румунію, Швецію, Нідерланди, Словаччину, Чехію, Болгарію, Польщу, держави Балтії та інші. країни