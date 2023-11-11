Постпред Украины в ООН в интервью отреагировал на вопрос, не будет ли после ноября 2024 года недостаточно поддержки для нашей страны. Он отметил, что не верит в это и назвал несколько причин.

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Помощь не спасла бы без украинцев

Никакая помощь никаких наших партнеров не спасла бы Украину, если бы украинский народ, украинское руководство и президент Украины лично не сделали то, что они сделали в первые минуты и первые часы агрессии.

– подчеркнул Квасница.

Постпред добавил, что мы невероятно благодарны каждому нашему союзнику и каждому партнеру. В целом говорится о 50 странах, в частности, США, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии и других.

Он призвал вспомнить, сколько денег США и другие государства потратили на другие страны, чтобы спасти их от того, что впоследствии, к сожалению, произошло. Например, он назвал Афганистан, в который вложили триллионы долларов. И отступивший, когда Талибан пошел в наступление.

"А в сочетании с помощью, которую нам оказывают и Соединенные Штаты, и многие другие страны, конечно, это очень мощная сила и залог того, что по меньшей мере Россия не выиграет войну, которую она развязала", – отметил Кислица.

Он добавил, что не верит в то, что Украину покинут. В то же время отметил, что необходимо быть трезвыми "с точки зрения того, что ничто в мире не вечно". По его словам, внимание, которое было приковано к Украине в 2022 году, было иным, чем в 2023 году. В частности, речь идет о контекст событий, происходивших как в мире, так и в отдельных странах.

И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, конечно, в значительной степени отвлекло и политических обозревателей, и политиков, и чиновников от Украины,

– констатировал он.

В то же время он заверил, что ежедневно разговаривает с главными партнерами. Они обсуждают, как помочь Украине и что делать дальше. По его словам, "работа продолжается", но она просто уже не на первых страницах.

Сергей Кислица добавил, что в 2024 году разница будет еще больше. Он отметил, что в 2022 году "было достаточно эмоций и эмоционального подхода для получения поддержки". Теперь же Украина в условиях, когда необходимо перейти, что и произошло, на другой уровень. Речь идет о системной, структурированной и кропотливой работе.