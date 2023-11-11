Постпред України в ООН в інтерв'ю відреагував на питання, чи не буде після листопада 2024 року недостатньо підтримки для нашої країни. Він зауважив, що не вірить у це та назвав кілька причин.

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Допомога не врятувала б без українців

Ніяка допомога ніяких наших партнерів не врятувала б Україну, якби український народ, українське керівництво і президент України особисто не зробили те, що вони зробили в перші хвилини і перші години агресії,

– наголосив Квасниця.

Постпред додав, що ми неймовірно вдячні кожному нашому союзнику та кожному партнерові. Загалом мовиться про 50 країн, зокрема, США, Велику Британію, Польщу, Литву, Естонію та інші.

Він закликав пригадати, скільки грошей США та інші держави витратили на інші країни, щоб врятувати їх від того, що згодом, на жаль, сталося. Для прикладу, він назвав Афганістан, у який вклали трильйони доларів. І який відступив, коли Талібан пішов у наступ.

"А в поєднанні з допомогою, яку нам надають і Сполучені Штати, і багато інших країн, звичайно, це є дуже потужною силою і запорукою того, що щонайменше Росія не виграє війну, яку вона розв'язала", – зазначив Кислиця.

Він додав, що не вірить в те, що Україну покинуть. Водночас зазначив, що необхідно бути тверезими "з точки зору того, що ніщо в світі не вічне". За його словами, увага, яка була прикута до України у 2022 році була іншою, ніж у 2023 році. Зокрема, йдеться про контекст подій, які відбувалися як у світі, так і в окремих країнах.

І те, що зараз відбувається на Близькому Сході, звісно, значною мірою відтягнуло увагу і політичних оглядачів, і політиків, і урядовців від України,

– констатував він.

Водночас він запевнив, що щоденно проводить розмови з головними партнерами. Вони обговорюють, як допомогти Україні та що робити далі. За його словами, "робота триває", але вона просто вже не на перших шпальтах.

Сергій Кислиця додав, що у 2024 році різниця буде ще більшою. Він зазначив, що у 2022 році "було достатньо емоцій і емоційного підходу для отримання підтримки". Тепер же Україна в умовах, коли необхідно перейти, що і сталося, на інший рівень. Мовиться про системну, структуровану та кропітку роботу.