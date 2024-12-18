Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що відомо про ухвалення нової резолюції ООН щодо Криму

Під час голосування за резолюцію Генасамблеї ООН про права людини в окупованому Криму 80 країн утрималися.

Проти документа виступили 14 країн. Це були: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан та Зімбабве.



Як голосували країни в ООН за резолюцію щодо прав людей в Криму / Фото з акаунта Сергія Кислиці у соцмережі Х

За даними Сергія Кислиці, співавторами цієї резолюції виступили 49 держав. Український дипломат підкреслив, що резолюція є практичним інструментом для ООН щодо постійного моніторингу та звітування про ситуацію з правами людини на тимчасово окупованій території, надаючи важливий механізм підзвітності.

Відреагував на ухвалення резолюції Генасамблеєю ООН й міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він подякував країнам, які проголосували за цей проєкт.

Вдячний Генеральній Асамблеї ООН та всім державам-членам, які прийняли резолюцію про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Документ вимагає від Росії припинити загарбницьку війну та вивести всі свої збройні сили з нашої території,

– написав він.

Глава українського МЗС пояснив, що цьогорічний документ акцентує на жорстокому поводженні та тортурах щодо українських військовополонених, а також необхідності повернення примусово депортованих українських дітей.

"Міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України та міжнародного права. Світова підтримка України залишається непохитною", – підкреслив Сибіга.

Також прокоментував рішення Генеральної асамблеї ООН і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував усім державам-членам за ухвалення резолюції та наголосив, що цей документ закликає Росію припинити загарбницьку війну та вивести всі свої збройні сили з української території.

Варто зазначити, що, починаючи з 2016 року, Генеральна Асамблея ООН щорічно ухвалює резолюції щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна. Щороку документ доповнюється новими формулюваннями.