Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Что известно о принятии новой резолюции ООН по Крыму

Во время голосования за резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму 80 стран воздержались.

Против документа выступили 14 стран. Это были: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве.



Как голосовали страны в ООН за резолюцию по правам людей в Крыму / Фото из аккаунта Сергея Кислицы в соцсети Х

По данным Сергея Кислицы, соавторами этой резолюции выступили 49 государств. Украинский дипломат подчеркнул, что резолюция является практическим инструментом для ООН по постоянному мониторингу и отчетности о ситуации с правами человека на временно оккупированной территории, предоставляя важный механизм подотчетности.

Отреагировал на принятие резолюции Генассамблеей ООН и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он поблагодарил страны, которые проголосовали за этот проект.

Благодарен Генеральной Ассамблее ООН и всем государствам-членам, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Документ требует от России прекратить захватническую войну и вывести все свои вооруженные силы с нашей территории,

– написал он.

Глава украинского МИД объяснил, что нынешний документ акцентирует на жестоком обращении и пытках в отношении украинских военнопленных, а также необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей.

"Международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права. Мировая поддержка Украины остается непоколебимой", – подчеркнул Сибига.

Также прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ООН и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил все государства-члены за принятие резолюции и отметил, что этот документ призывает Россию прекратить захватническую войну и вывести все свои вооруженные силы с украинской территории.

Стоит отметить, что, начиная с 2016 года, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Ежегодно документ дополняется новыми формулировками.