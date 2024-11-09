Приглашение оккупантов на Всемирный форум городов, собственно, нарушает даже ряд резолюций Генассамблеи ООН. О незаконности таких действий и странном поведении генсека ООН 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Уже не первый "прокол" Гутерреша

Представителей оккупационных властей Крыма пригласили на сессию Всемирного форума городов в Египте при поддержке Организации объединенных наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В МИД Украины раскритиковали такие действия, ведь это является нарушением норм международного права.

Если убрать дипломатию, то надо сказать, что происходит что-то очень странное в поведении генсека ООН господина Гутерреша. Этот форум является очень заметным событием в мире, и то, что там приняли участие представители российской оккупационной власти из оккупированного Крыма свидетельствует не просто о том, что программа ООН-Хабитат не обеспечила контроль над регистрацией. Как по мне, есть какие-то "поблажки" от высших должностных лиц ООН в отношении России,

– отметил Рефат Чубаров.

Бесспорно, что прежде всего это вызывает вопросы к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Он, к слову, недавно посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Тогда Гутерреш приветливо общался с военным преступником Владимиром Путиным и обнимался с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

"Должны быть четкие требования к Гутеррешу. Потому что уже в конце ноября снова будут принимать резолюцию по ситуации во временно оккупированном Крыму. В системе ООН должны четко придерживаться всех характеристик, которые публикуются в соответствующих резолюциях по территориальной целостности Украины. В частности, как определять оккупированные территории, как не работать с представителями оккупационной власти и тому подобное. Генсек ООН первый нарушает параметры, установленные резолюциями Генассамблеи ООН", – подчеркнул председатель Меджлиса.

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В Кремле, начиная с 2014 года, постоянно прилагают немало усилий, чтобы международное сообщество легитимизировало оккупационную власть Крыма и соответственно оккупацию полуострова. Однако им все же не удается достичь этого результата окончательно.

"Из-за того, что им не удается легитимизировать свою власть и заставить мир признать аннексию Крыма, они усиливают репрессии наших граждан", – добавил Чубаров.

В частности, на территории Крыма на днях прошли новые волны преследований крымских татар.