Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, информирует 24 Канал.

Смотрите также У Зеленского объяснили, когда можно будет начинать переговоры с Россией

Зеленский прокомментировал визит генсека ООН на саммит БРИКС в Казань

Относительно генерального секретаря ООН я думаю, что это в целом сюр. Но это касается не только ООН, это касается многих других стран,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что ни одна страна не может называть себя нейтральной в войне между Россией и Украиной. Иначе это, как указал лидер, будет означать, что страна на стороне России.

По его словам, нейтральность очень помогает исключительно России. Между агрессором и жертвой нейтральности быть не может, подчеркнул президент.

"Я считаю это скрытая поддержка России, и те, кто был там на саммите и говорил о своем нейтралитете и говорил, что хотел бы помочь решить конфликт, по моему мнению, выглядят более пророссийскими. И это не о мире", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "нейтральность сегодня в этой войне – это поддержка российской стороны".