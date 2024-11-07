Более того, россияне покупают землю в заповедниках и строят там свой бизнес или дачи. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, подчеркнув, что уже даже тамошние экологи признали вред крымской земле.

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Как враг отбирает недвижимость в Крыму

Бариев вспомнил, что Сергей Аксенов в 1990-х был рэкетиром: ходил по рынкам и отбирал деньги или товар у людей, которые таким образом пытались прокормить свои семьи. Поэтому для гауляйтера "национализация" жилья украинцев – профессиональное направление. Причем, сейчас он уже использует государственную оккупационную машину для таких действий.

После отмены в 2021 году закона о свободной экономической зоне на территории Крыма россияне начали активно "национализировать" недвижимость прежде всего на побережье через госдуму, или продавать их на аукционах российским бизнесменам. Они, на самом деле, покупают имущество за небольшие средства. Таким образом пытаются контролировать как можно больше коммерческих объектов.

Кроме того, оккупанты на купленной земле, например, в заповедниках, строят свои бизнесы или дачи. Уже даже местные экологи начали активно обсуждать, что такие действия будут наносить серьезный вред полуострову. Площадь заказников действительно начала стремительно уменьшаться.

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Бывали случаи, когда россияне пытались отобрать имущество у частных владельцев. К примеру, случай с квартирой президента Владимира Зеленского и жильем родителей певицы Джамалы.

Они пытаются запугивать больше людей, которые являются выходцами из Крыма и имеют имущество на полуострове, для того, чтобы они не вели активную работу против преступлений России. К сожалению, оккупанты продолжают вести себя как оккупанты. Надеемся только на украинские Силы обороны,

– резюмировал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Обратим внимание, на днях Вооруженные Силы Украины нанесли удар по новейшей российской радиолокационной станции "Подлет-К1" на мысе Тарханкут в Крыму, выведя ее из строя.