Как пишут российские СМИ, заявки на аукцион будут приниматься до 26 октября, а торги должны пройти 30 октября. Расположено имущество, когда-то записанное на Елену Зеленскую, в поселке Ливадия неподалеку от Ялты. В то же время 24 Канал решил расследовать, действительно ли это так.

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Продают ли оккупанты "квартиру Зеленских" в Крыму?

В апреле 2013 года Елена Зеленская действительно приобрела квартиру в ныне оккупированном Крыму за 163 893 долларов в поселке Ливадия. В частности, об этом говорилось в ее декларации за 2019 год, когда Владимир Зеленский был избран президентом.



Дом в Крыму с "квартирой Зеленских" / Фото с росСМИ

В штабе нынешнего главы государства тогда констатировали, что супруги Зеленские намерены пользоваться жильем только после того, как полуостров будет деоккупирован.

В то же время издание Reuters писало в начале мая 2019, что указанную недвижимость в ЖК "Император" выставили на продажу на сайте агентства "Причал 82".

24 Канал по состоянию на 22 октября 2023 года не нашел объявление о продаже "квартиры Зеленских" на сайте "Причал 92". Это может свидетельствовать о том, что имущество либо продали, либо сняли с продаж.

В последние месяцы вражеские медиа пишут о "масштабной национализации" объектов в Крыму, "связанных с Киевом", и продаже их в пользу России.

Однако если квартиру Зеленской на протяжении этих лет продали по объявлению, то оснований для так называемой "национализации" у захватчиков не было.

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Собственно, первым аргументом в пользу того, что материалы российских СМИ о "выставке на аукцион квартиры Зеленских" – фейковые, есть тот факт, что соответствующий лот невозможно найти на сайте "ГИС Торги".

Еще 12 октября "Экономическая правда" утверждала, что объекта с адресом: Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, дом. 44 А, кв. 501, – в российской системе тендеров просто нет.



На российском сайте "ГИС Торги" нет "квартиры Зеленских" / Скриншот "Экономической правды"

Кроме того, журналисты 24 Канала заметили, что существенно отличается площадь квартиры, которую "собрались продавать" оккупанты за якобы 24 642 490 рублей (240 тысяч евро), и площадь той квартиры, которая была указана в декларации Елены Зеленской за 2019 год.

Итак, квартира, о которой пишут российские СМИ, имеет площадь 119,5 квадратных метров, а та квартира, которую указывала Зеленская в декларации, имеет площадь в 129,8 квадратных метров.



РосСМИ пишут о продаже "квартиры Зеленских" в Крыму / Скриншот 24 Канала



Какая реальная площадь "квартиры Зеленских" / Скриншот "Радио Свободы" с сайта НАПК

Итог простой, – очевидно, россияне заврались. Несоответствие в цифрах и отсутствие соответствующего лота подтверждают, что никакой продажи "квартиры Зеленских" в Крыму не происходит.

Неизвестно точно, кому сейчас принадлежит эта недвижимость, действительно ли она была "национализирована" Россией. Однако кремлевские СМИ продолжают распространять фейки об "эффективной борьбе со следом киевского режима" в Крыму и на других временно оккупированных территориях.