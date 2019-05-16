Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео

В декларации о доходах избранный президент Украины Владимир Зеленский указал немало недвижимости как в Украине, так и за рубежом.

Больше всего интерес вызвала квартира, задекларированная на жену будущего президента Елену Зеленскую. Она расположена в элитном поселке Ливадия возле Ялты во временно оккупированном Россией Крыму.

Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины

Что известно о квартире Зеленского в Крыму?

Квартира площадью 129,8 квадратных метров расположена по тому же адресу, что и известный Ливадийский дворец.

В декларации указано, что Елена Зеленская стала ее обладательницей в апреле 2013-го за более 1,3 миллиона гривен. По этому же адресу на Зеленскую зарегистрировано паркоместо площадью 16,1 квадратных метров, которое было приобретено за 74 тысячи гривен.



Владимир Зеленский внес в декларацию квартиру в оккупированном Крыму

По данным издания "Крым.Реалии", элитная недвижимость расположена в жилом комплексе "Император" по соседству с Ливадийским дворцом и даже по одному адресу с ним.

ЖК "Император" в Ливадии был построен в 2009-м году. Дом выполнен в виде своеобразного дворца с колоннами, панорамными окнами и даже декоративными львами при входе.

ЖК "Император" в Крыму, в котором владеет квартирой семья Зеленских: фото

На сайтах местных агентств недвижимости, можно убедиться, что кроме роскошного внешнего вида, в доме обустроена недешевая инфраструктура. На цокольном этаже разместился паркинг, на крыше – два бассейна, откуда открывается невероятный вид на море и горы.



ЖК "Император" имеет собственный подземный паркинг



Бассейн на крыше ЖК "Император" в Ливадии

Владельцы квартир в этом ЖК могут пользоваться пляжем санатория "Ливадия".

Территория вокруг комплекса оборудована камерами видеонаблюдения, здесь работает круглосуточная охрана – посторонние не смогут просто так попасть на территорию комплекса.

Квартира Зеленского в Крыму: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, что на одном из окон висит баннер об аренде и продаже квартир в этом здании. Представитель агентства недвижимости сообщил, что на продажу выставлены 5 квартир площадью от 50 до 200 метров квадратных по цене недвижимости премиум-класса.

Интерьер квартир в ЖК "Император" можно посмотреть на сайтах с элитной недвижимостью.

По данным крымского агентства "Остров недвижимости", за более 10 лет с момента постройки ЖК, некоторые квартиры в нем так и не удалось продать. Квадратный метр здесь стоит от 4 тысяч долларов.

Если в 2013-м Елена Зеленская купила здесь квартиру за 1 310 000 гривен (примерно 160 тысяч долларов по тогдашнему курсу), то сейчас помещение подобной площади продают уже более чем за 500 тысяч долларов.



Квартира в ЖК "Император" стоит более 500 тысяч долларов

Читайте больше, что известно о недвижимости Зеленского

Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. За соответствующее решение 16 мая проголосовало 315 народных депутатов.