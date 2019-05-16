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      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео

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      Квартира Зеленского в Крыму: что о ней известно
      Квартира Зеленского в Крыму: что о ней известно / Коллаж 24 канала

      В декларации о доходах избранный президент Украины Владимир Зеленский указал немало недвижимости как в Украине, так и за рубежом.

      Больше всего интерес вызвала квартира, задекларированная на жену будущего президента Елену Зеленскую. Она расположена в элитном поселке Ливадия возле Ялты во временно оккупированном Россией Крыму.

      Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины

      Что известно о квартире Зеленского в Крыму?

      Квартира площадью 129,8 квадратных метров расположена по тому же адресу, что и известный Ливадийский дворец.

      В декларации указано, что Елена Зеленская стала ее обладательницей в апреле 2013-го за более 1,3 миллиона гривен. По этому же адресу на Зеленскую зарегистрировано паркоместо площадью 16,1 квадратных метров, которое было приобретено за 74 тысячи гривен.

      Зеленський декларація нерухомість Крим Ялта
      Владимир Зеленский внес в декларацию квартиру в оккупированном Крыму

      По данным издания "Крым.Реалии", элитная недвижимость расположена в жилом комплексе "Император" по соседству с Ливадийским дворцом и даже по одному адресу с ним.

       

      ЖК "Император" в Ливадии был построен в 2009-м году. Дом выполнен в виде своеобразного дворца с колоннами, панорамными окнами и даже декоративными львами при входе.

      ЖК "Император" в Крыму, в котором владеет квартирой семья Зеленских: фото

       

       

      На сайтах местных агентств недвижимости, можно убедиться, что кроме роскошного внешнего вида, в доме обустроена недешевая инфраструктура. На цокольном этаже разместился паркинг, на крыше – два бассейна, откуда открывается невероятный вид на море и горы.

      Квартира Зеленський Крим ЖК Імператор паркінг
      ЖК "Император" имеет собственный подземный паркинг

      Зеленський квартира ЖК Імператор Крим басейн
      Бассейн на крыше ЖК "Император" в Ливадии

      Владельцы квартир в этом ЖК могут пользоваться пляжем санатория "Ливадия".

      Территория вокруг комплекса оборудована камерами видеонаблюдения, здесь работает круглосуточная охрана – посторонние не смогут просто так попасть на территорию комплекса.

      Квартира Зеленского в Крыму: смотрите видео

      На кадрах можно увидеть, что на одном из окон висит баннер об аренде и продаже квартир в этом здании. Представитель агентства недвижимости сообщил, что на продажу выставлены 5 квартир площадью от 50 до 200 метров квадратных по цене недвижимости премиум-класса.

      Интерьер квартир в ЖК "Император" можно посмотреть на сайтах с элитной недвижимостью.

       

      По данным крымского агентства "Остров недвижимости", за более 10 лет с момента постройки ЖК, некоторые квартиры в нем так и не удалось продать. Квадратный метр здесь стоит от 4 тысяч долларов.

      Если в 2013-м Елена Зеленская купила здесь квартиру за 1 310 000 гривен (примерно 160 тысяч долларов по тогдашнему курсу), то сейчас помещение подобной площади продают уже более чем за 500 тысяч долларов.

      Зеленський квартира Крим ЖК Імператор
      Квартира в ЖК "Император" стоит более 500 тысяч долларов

      Читайте больше, что известно о недвижимости Зеленского

      Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. За соответствующее решение 16 мая проголосовало 315 народных депутатов.

       

       

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости недвижимости Елена Зеленская Елитная недвижемость Новости Крыма Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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