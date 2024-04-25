Для этого должна исчезнуть вся путинская элита. Что для этого нужно, действительно ли ВСУ уже получили ракеты ATACMS и сколько денег должны отдать Соединенным Штатам в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Интересно Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

Россияне "случайно" задонатили на ВСУ миллионы рублей

Губернатор Кемеровской области России заявил якобы с начала 2024 года мошенники заставили кузбассовцев перевести миллионы рублей на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение для ВСУ. Непонятно – кузбассовцы страдают или хотят помогать ВСУ. И собственно – как в том замешаны наши спецслужбы?

Мне это нравится. Это такая себе промоция помощи Украине со стороны странного человека (губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева – 24 Канал). Мне кажется, что далеко не все делают ошибку, когда финансируют Вооруженные Силы Украины на Кузбассе. И вообще миллионы рублей – это мало. Надо миллиарды рублей, с учетом стоимости этой валюты.

В общем это свидетельствует о том, что Россия не является однородной страной, где все исключительно за то, чтобы уничтожать Украину. Постепенно увеличивается процент людей, которые готовы, чтобы Россия имела другой вид. Да, это сложный процесс, и хотелось бы его ускорить. Как раз такой речью этот господин (губернатор Кузбасса – 24 Канал), или скорее субъект, ускоряет то, что дальше будет происходить в России.

Я напомню, что накануне войны и до сих пор некоторые страны продолжают настаивать, что в России мощные специальные службы, мол, они все контролируют, могут проводить любые кампании. Так, они проводят их в странах, которые не готовы максимально жестко им противодействовать. То, что готова делать Украина, и уже делает на уровне СБУ, на уровне ГУР – это достаточно активные действия. Они приводят к определенным положительным последствиям.

Не забывайте, что у нас уже созданы такие мощные военные подразделения из граждан России – это РДК, легион "Свобода России". Их модерируем и консультируем мы, они активно работают на территории страны-агрессора, доказывая, что есть альтернативная Россия. Так же и эти граждане, которые финансируют Украину, закупку дронов, они также говорят о том, что есть альтернативная Россия.

Я думаю, что по мере того, как будут развиваться события на линии фронта, таких выступлений мы будем видеть гораздо больше. Но только после того, как уже все будет понятно в этой войне, все будет идти к финалу, какой-то человек выйдет и скажет, мол, смотрите, это я же реально тоже помогал ВСУ, я занимался промокомпанией по финансированию Вооруженных Сил Украины.

Действительно ли ВСУ уже получили ATACMS

Законопроект о помощи Украине прошел все стадии голосования в США. Насколько я понимаю, для того, чтобы быстрее дойти до Украины, помощь уже находится вблизи наших границ. Некоторые даже пишут, что определенное вооружение уже начало или поступать, или уже у нас есть – имеется в виду ATACMS. Якобы ими мы наносили удар по Джанкою.

Это довольно спекулятивные публикации (о передаче Украине оружия – 24 Канал). За полгода у нас постоянно рос дефицит оружия, поэтому сложно было эффективно проводить оборонительные мероприятия и уничтожать, в частности, логистические возможности России. За эти шесть месяцев, Россия, понимая ставки в этой войне, смогла накопить соответствующее количество ресурсов. Этот ресурс сегодня идет на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях.

Так вот, надо меньше писать. Сегодня уже появились сообщения, в которых утверждают, что пока Украина будет получать оружие, Россия все же сможет получить определенный тактический успех. Я просто не могу осознать, зачем медийные площадки это делают. Чего они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени?

Или у нас уже есть ATACMS? Нет, если у нас они будут, это будет видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии 200+ километров.

У нас сегодня есть существенно увеличенная возможность атаковать российскую инфраструктуру благодаря нашим дальнобойным ракетам и дронам. Но их количество пока еще не то, которое нам нужно для этого этапа войны. Благодаря этому пакету помощи Соединенных Штатов мы не закроем сразу весь дефицит в течение месяца. Но это означает, что мы существенно увеличим возможности уничтожать на дальнейших подступах российские оккупационные группировки России. Поэтому надо спокойно относиться к таким публикациям.



США должны передать Украине ракеты ATACMS / Getty Images

Действительно ли Россия забивает склады оружием

Я еще раз подчеркиваю, не совсем понимаю эти депрессивные нотки, которые продолжают идти со всех сторон. Сегодня уже говорят, что российский ВПК работает настолько эффективно, что он не только обеспечивает достаточное количество оружия для линии фронта, но и заполняет склады. Это совсем не соответствует действительности.

Если приняты политические решения, которые показывают что Россия должна проиграть, но разведка той или иной страны докладывает, что в России есть достаточно много оружия, которое не паритетное к тому количеству, что передают Украине, то тогда надо делать другие заявления.

Например так: "мы видим, что Россия накапливает на складах оружие, соответственно, мы увеличиваем пакеты помощи Украине на такой-то процент. Мы увеличиваем инвестиции в свои собственные производства, например, дальнобойных ракет, дронов или РЭБов в такой-то пропорции". Мне кажется, что так надо это комментировать, а не депрессировать и свои страны, и Украину, которая продолжает более двух лет, сопротивляться. Более того, мы видим, что несмотря на дефицит оружия в Украине, Россия никуда существенно, мягко говоря, не продвинулась.

О депрессивных публикациях западных СМИ

Politico пишет о том, что в Белом доме и Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы. Анонимные источники утвердили, что динамика боевых действий значительно изменилась за последние несколько месяцев. В частности, советник президента США Джейк Салливан сказал о том, что Украина не смогла удержать Авдеевку, в чем также есть вина Соединенных Штатов, потому что вовремя не предоставили оружие.

Анонимные источники – это, безусловно, крайне "фантастическая" экспертиза. Они "все знают". Когда человек уверен в своих словах, занимает определенную должность, и имеет доступ к определенной информации и считает, что его слова будут важными, то он наверняка не будет анонимным. Это выглядит странно – мы все понимаем, но мы будем только анонимными.

В конце концов, если вы понимаете, что ситуация по линии фронта изменилась, что выглядит это все не так, как несколько месяцев назад, если вы понимаете, что помощь недостаточна для того, чтобы эффективно наносить поражения России, то почему нельзя написать, что надо дополнительно Украине?

Так, Politico пишет, что все видят, что сегодняшней помощи Украине, с учетом средств, которые Россия тратит на войну, недостаточно для перелома по линии фронта и эффективных наступательных действий. И поэтому они должны были бы решить еще раз проконсультироваться и запланировать для себя существенное наращивание этих пакетов помощи.

Мне кажется, так логично было бы для Polico прописать, правильно? А не зафиксировать, что источник сказал, что помощи, которую мы предоставили Украине, не хватит, и поэтому снова будем ждать, когда будут какие-то проблемы по линии фронта.

Вернусь к тому, что есть в реальности. 61 миллиард от Соединенных Штатов – это не просто о конкретных материальных возможностях Украины. Это о символизме, который для нас четко определяет, что коалиция вернулась в полном объеме; что все понимают, что в этой войне не будет никакого компромисса; что если ты сегодня инвестировал 20 или 50 миллиардов, то и завтра надо будет инвестировать в Украину. Потому что эта война должна завершиться разгромом России. Это ключевое.

Другая важная составляющая. Европа понимает, что Соединенные Штаты являются надежным партнером и надежным союзником, и вместе они могут построить совсем другую систему обороны и наступления в Украине. Вместе. Мы с вами понимаем, что Европа недоинвестировала в свое военное производство, свои армии, и поэтому на складах имеет гораздо меньше оружия, чем в США. С технологической точки зрения, безусловно, ключевые производители – американские. Они сегодня доминируют на глобальном рынке оружия.

Мне нравится позиция США – они сказали, что не будут отказываться от репутации страны-лидера. Страны, которая умеет защищать те ценности, которые важны, и те правила, по которым мы хотим жить завтра. Это очень важно. Они инвестируют в безопасность.

Все понимают, что Россия не вернется к какому-то там законопослушному статусу. Она и дальше будет вести себя крайне агрессивно, максимально разрушительно для глобальной безопасности и политической системы в целом. Поэтому надо поставить точку в политической истории такого типа России, если мы хотим иметь следующие 50 лет гарантированного будущего. Это все очень-очень круто выглядит.

Кстати Байден анонсировал новый пакет помощи Украине: какое оружие получим от США

Нужно ли дальше наращивать помощь Украине? Да, конечно. Безусловно, можно писать депрессивные тексты, но можно и говорить о конкретике. Например, что Россия не имеет сильной экономики. Да, у нее есть ресурсно большая экономика, но можно ограничить ресурсы, которые она тратит на войну.

Как это сделать? Мы уже неоднократно обсуждали – действенные санкции, переформатирование этих санкций, запрет компаниям работать на российском рынке. Нельзя делать вид, что здесь мы санкции ввели, но если нам надо титан, то мы с российской "ВСМПО-Ависма" будем работать дальше. Так не работает система.

Надо все-таки выдержать в течение одного года – двух, поискать альтернативы. Необходимо изменить это отношение к России. Она не может быть страной, с которой вы продолжите иметь бизнес-отношения.

И еще по поводу конкретики. Надо вернуться к аналитичности, оценки ситуации на линии фронта. Какие ресурсы использует Россия? Как эти ресурсы можно уменьшить непосредственными ударами? Что для этого нужно? Больше ATACMS? Давайте. Больше Storm Shadow? Давайте.

Авиационный компонент, потому что сегодня управляемые авиационные бомбы – ключевой фактор того, что происходит по линии фронта? Это единственное, что надо убрать максимально. Да, все остальное тоже надо делать, но убрать управляемые авиационные бомбы – это сверхзадача сегодня. Для этого нужна тактическая авиация. Не разговоры, а много F-16 с новейшей авионикой.

Сколько денег Украина должна отдать США

Мы говорили, что этот 61 миллиард долларов США могут выделить нам как заем или как помощь. На каком варианте остановились?

Там разные варианты. Есть заем, то есть кредитные средства, которые пойдут на социальные экономические программы – более 7 миллиардов. Надо будет решать, как мы их будем отдавать, или их спишут, но это уже совсем другие переговорные площадки. Думаю, найдем компромиссы.

А вот основные средства, которые идут на военную помощь, это деньги, которые остаются в США. Есть средства, которые уже выделили на поставку оружия. Они пойдут на закупку, на госзаказ у американских военных корпораций. То есть эти деньги не идут в Украину вообще. Со складов дают оружие, а вместо этого оружия будет заказ на закупку аналогичных типов.

Есть и другая составляющая. Более 20 миллиардов долларов пойдут на более долгосрочные программы. То есть на закупку оружия, которое нам будет нужно через 6 месяцев и тому подобное. Все это проговорится.

Поэтому существенная часть этих денег идет как МТП – материально-техническая помощь. Небольшая часть, как я уже говорил, будет кредитом. Его надо будет проговаривать с нашими партнерами. Потому что президент Соединенных Штатов имеет опцию списания этих средств различными траншами. Но это все переговорные процессы. Главное – это оружие.

Сегодня четко понятно, что будет максимально быстрая поставка снаряда, ракеты, противоракеты, систем РЭБ и тому подобное. Все это немедленно будет поступать на территорию Украины, в течение недели или двух. И это уже будет влиять на ход событий по линии фронта.



Президент США может списать кредитную задолженность Украины / Getty Images

На что будет способна Украина с новыми пакетами помощи

За последнюю неделю многие партнеры объявили о предоставлении помощи Украине: США, Великобритания, Франция, Германия, Чехия, которая заявила о нахождении первой поставки боеприпасов. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ждем минимум 7 систем Patriot. Получив мощную помощь, Украина использует ее только для того, чтобы выровнять ситуацию по линии фронта или же будет способна вернуть оккупированные территории?

И одно, и второе. И выровнять ситуацию, потому что это оборонные активы и нам нужно оружием доинвестировать дефициты, которые за полгода были искусственно созданы по линии фронта.

Почему это происходит? Потому что много процессов, и они постепенно разворачиваются. Но ключевое – это абсолютное понимание сегодня не только европейцами, но и американцами абсолютной неадекватности, психотического состояния России.

После теракта в "Крокус Сити Холл" они увидели, что россияне – просто неадекваты. Они увидели, к чему приведет, если Россия не проиграет. Россияне снова начали наглеть, вести себя максимально агрессивно на глобальном рынке. Они продолжают говорить о том, что будут убивать, убивать, убивать.

Россия считала, что может демонстративно это делать для того, чтобы украинцев максимально подавить, поставить на колени. Они начали совершенно конкретно убивать гражданское население – ракетами, дронами, которые летели в центры городов, многоэтажки, просто в жилую и критическую инфраструктуру.

Все это вернуло Украину, условно говоря, на первые полосы. Все начали говорить, что, да, безусловно, мы не хотим юридически это фиксировать, но морально мы фиксируем существенное увеличение геноцидного компонента, который использует Россия в этой войне.

Также они увидели абсолютную неадекватность Владимира Путина, Николая Патрушева. Все их заявления, особенно мне нравится, мол, "мы предлагаем сесть за стол переговоров, но не будем останавливать огонь, однако будем продолжать убивать гражданское население Украины". Это говорил Сергей Лавров.

Так же неадекватный субъект Дмитрий Песков, который выглядит эффектно и говорит, мол, "Путин за мирное урегулирование вопроса, но это не мирная инициатива". Это все свидетельствует о шизофренических состояниях. Если хочешь иметь масштабируемые проблемы, то должен с ними о чем-то говорить. Наши европейские и американские партнеры понимают, что это точно не о каких-то договоренностях. То есть, Россия будет наглеть.

Кроме того, важная составляющая – Израиль. События на Ближнем Востоке существенно повлияли на культурные, информационные среды в европейских странах, в США, Канаде. Потому что оказалось, что можно полностью "закрыть небо", построить пассивную защиту и это стоит не очень дорого и это круто. Так можно сохранить десятки тысяч украинских жизней из гуманистических и по любым другим соображениям.

Обратите внимание Контролируемая война: во что перерастет эскалация между Израилем и Ираном и как это повлияет на Украину

Это пассивная защита. Это не означает, что надо было бы атаковать территорию врага, эскалировать, масштабировать. Когда в воздушное пространство суверенной страны залетает ракета, которая не имеет права туда залетать, и ее сбивают, это не нарушение международного гуманитарного права. Наоборот, это действует в рамках гуманитарного права. Это существенно шокировало околополитические элиты крупных стран.

Они не могут ответить себе на вопрос, почему они так не сделали для Украины. Почему позволяют России уже более двух лет увеличивать этот геноцидный компонент. Они говорят, что не готовы юридически признать это войной геноцидного типа, войной на уничтожение другой суверенной нации. Потому что это совсем другие последствия.

Тогда вообще нужно приостановить членство России в международных организациях, приостановить торговлю, не покупать у нее зерно, удобрения. Или же использовать возможности теневого флота, чтобы закупать нефть. Они не готовы юридически признать геноцидный компонент в действиях России, но с точки зрения морали должны признать, что она ведет исключительно геноцидного типа войну – сознательно массово бьет по гражданскому населению.

Более того, надо признать, что Россия четко заявила о своих намерениях в этой войне. Это не "защита" мифического "населения Донбасса", какая-то демилитаризация или денацификация. Это все фикция. Единственное намерение России в этой войне – уничтожение Украины. Даже не как концепции государства – россияне хотят оккупировать территорию, построить один большой лагерь и издеваться десятилетиями над местным населением из-за чувства ненависти и из-за чувства мести за унижение российской неоимперской концепции.

В этой войне нельзя договориться, потому что они все равно будут нас убивать, будут искать возможности начать третий, четвертый, пятый этап войны, пока не уничтожат другие страны, в частности, Молдову.

Мы видим, какие процессы сегодня происходят не только в Приднестровье, а также в Гагаузии (автономное территориальное образование в Молдове – 24 Канал). Там так называемая "оппозиция" призыва Илана Шора (молдавский олигарх, который был осужден в Кишиневе, однако сбежал из Молдовы – 24 Канал), который проводит даже съезды в Москве. Понятно, что будет также атака на страны Балтии, потому что Россия люто ненавидит их, так же как Украину. Запад это все осознал.

Тогда возникает вопрос, что делать? Смотреть ленты новостей, читать о том, что ракета прилетела в центр Харькова, в центр Днепра, или Одессы, смотреть фото, видео, сколько людей погибло, как кричат дети, которые потеряли родителей, как кричат родители, которые потеряли детей и каждый вечер засыпать будто ничего не случилось?

Или мы все же принять решение? В частности относительно того, что концепция российского государства сегодняшнего типа должна умереть. Да, они сегодня это осознают, и поэтому все постепенно закручивается в правильном направлении: увеличиваем пакеты военной помощи Украине, увеличиваем инвестиции.

Чуть позже, к сожалению, за 6 – 8 месяцев, когда будет существенное наращивание военного производства в странах Европы, тогда будем иметь гораздо больше необходимых инструментариев для того, чтобы нанести существенные потери российской армии.

Единственный способ закончить войну

Вокруг Часового Яра в Донецкой области тяжелая ситуация. Это украинская территория, но в России говорят, что это "родина Иосифа Кобзона" и озвучивают сроки захвата города, а также выход на административные границы Донецкой области до 9 мая. Очередные даты, очередные попытки и очередной стертый с лица земли город.

Давайте правильно расставим акценты. Нет никакой "родины Кобзона". Также нет для России никаких административных границ Донецкой области. Это украинская земля. Мы не можем говорить, что россияне хотят выйти на административные границы. Это что такое? Они хотят просто уничтожить еще часть территории Украины. Затем пойти дальше, уничтожить еще часть территории.

Это абсолютно ложная иллюзия – делать вид, что мы говорим о какой-то админгранице, и об этом начинают говорить наши партнеры. Мол, "Россия дойдет до админграниц Донецкой области и остановится". Это не так. И не надо говорить об этом. Они просто уходят. Имеют такую возможность и уничтожают все, что встречается на их пути. Все наши города они просто уничтожают, разрушают, грабят. Это саранча. Для нее не существует границ – ни админграниц, ни суверенных.

Это война за существование. Они будут идти, пока мы не уничтожим эту волну. Поэтому Украине нужно больше оружия. Это говорили год назад, и два года назад, и сегодня говорим. Это единственный способ все это остановить, это не какие-то мифические админграницы. Не допускайте этой ошибки. Нет никаких границ, уже нет вопроса об освобождении территории и на этом война закончилась, – нет.

Вопрос в том, что должна исчезнуть элита путинского призыва. А для этого они должны потерять инициативу и обвалиться по линии фронта и потерпеть существенные тактические поражения. Они должны с оружием в руках бежать на территорию России и начинать там свои бунты. Это единственный способ закончить эту войну. Все остальное это фикция.



Украинские защитники / Getty Images

Потому что у нас так говорят, что "россияне дойдут до админграниц Донецкой области – и что, они остановятся? Или перестанут применять ракеты и дроны. Или они не пойдут дальше на Харьковском или Запорожском направлении? Это же иллюзия. Такая же, как была в 2014 году. Россия захватила Крым, и после этого россияне будут нам "друзьями", подпишем с ними "Минские соглашения" и будем как-то там обустраивать совместную жизнь.

Нет, это был конкретно заявленный плацдарм для масштабирования войны. "Минские соглашения" были провоцированием агрессора на дальнейшую агрессию. Так же и сегодня. Нет никакой админграницы. Есть враг, который уничтожает, "съедает" нашу с вами землю. Мы или его уничтожаем, независимо от того, где он находится, или он уничтожает нас. Поэтому надо настойчиво говорить три ключевые вещи:

в этой войне нет компромисса;

в этой войне, если мы хотим иметь будущее не только Украины, но и стран прежде всего Восточной Европы, надо, чтобы Россия проиграла;

для этого надо иметь соответствующее количество соответствующего оружия – именно сейчас.

Понятно, что мы не будем иметь соответствующее количество оружия именно сейчас, с учетом всех нюансов. Однако мы точно принятия помощи со стороны США надеемся, что наконец проукраинская коалиция вполне понимает, что эта война должна привести только к одному финалу – Россия должна проиграть. Не как это было в первый год войны, когда все думали, что Украина немножко повоюет, а дальше что-то будем моделировать политически и дипломатически.

Сегодня решение в Конгрессе, в Сенате, решение президента Байдена четко фиксирует, что надо максимально насыщать Украину соответствующим инструментом. И Украина должна себя насыщать этим инструментом.

Папа Римского заговорил о переговорах с Путиным

Хорошо, что в Сенате и у президента Байдена есть это понимание. Потому что, например, у Папы Римского Франциска другое понимание. Он заявляет о том, что "мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем война без конца". Возможно, он через несколько дней скажет, что его "неправильно поняли" и "вырвали" слова из контекста.

Надо спокойнее относиться к тому, что говорит Папа Римский, потому что у него другое видение вообще жизни. Он, безусловно, не о войне. Это же Папа Римский, это же Ватикан. Он вообще о дискуссии, о прощении и тому подобное. Это нормально для них.

Они не могут говорить о войне, что надо воевать максимально жестко. Это не соответствует действительности. И это была бы иллюзия, если бы мы хотели, чтобы они это говорили. Не надо жить в иллюзии.

Папа Римский должен говорить так, как он говорит. Вопрос в другом. Должен ли он понять, что здесь сегодня, к сожалению, нет переговорной опции. Потому что, когда тебя приходят убивать, убийца не говорит с тобой о чем-то. Убийца пришел тебя убить. Ты можешь защитить свою жизнь.



Папа Римский Франциск / Getty Images

Однако с точки зрения концептуальности, морально-этического выбора, Папа Римский говорит вещи, которые являются присущими для христианства, и это для меня понятно. Мы не должны ожидать от него продвижения войны. Это было бы неправильно. Мы не должны ожидать от него понимания войны, ее природы. Мы не должны ожидать от него понимания геноцидного типа войны, которую ведет Россия. Это мы должны ожидать от политиков, которые более глубоко понимают, что такое современная Россия.

С точки зрения того, что он говорит, это абсолютно понятно. Это его концепция, которая направлена на жизнь. С точки зрения, к сожалению, не того, что он должен был бы понять, что убийца – Россия, она ведет войну не за какую-то условную территорию, за какие-то ценности. Она пришла, исходя из иррациональной ненависти, убить как можно больше украинцев, поэтому не заинтересована ни в каких переговорах.

Любые переговоры, о которых говорит Россия, это о капитуляции, об оперативной паузе и о заморозке конфликта на любой срок. Потому что за это время они существенно смогут повысить уровень мобилизации и уровень милитаризации экономики. Это Папа Римский и не должен осознавать, это мы должны осознавать. Поэтому спокойно относимся к любым заявлениям, которые он делает.

Все, что говорит Папа Римский, сегодня вообще не влияет на ход событий по линии фронта, на ход политических событий вокруг этой войны, на наших партнеров, союзников по коалиции, которые наоборот говорят о необходимости увеличить военную помощь Украине. Это точно не влияет на те решения, которые принимает военно-политическое руководство Украины, потому что оно исходит исключительно из ситуации, в которой мы находимся. А ситуация очень простая: нас пришли убить, поэтому мы должны уничтожить того, кто пришел нас убить.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала!