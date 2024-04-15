История знает немало диктаторов. Их имена крутятся на языке, словно проклятия. Николае Чаушеску. Йозеф Сталин. Ким Ир Сен. Саддам Хусейн. Адольф Гитлер. Муаммар Каддафи. Лишь некоторым из них удалось дожить свой век, как Сталину. Другие погибали. Их убивали, как Каддафи. Расстреливали, как Чаушеску. Или же они завершали жизнь самоубийством, как Гитлер.

Среди диктаторов есть тот, кто пока жив. Его имя, кажется, проклинают миллионы людей во всем мире прямо в эту минуту.

Владимир Путин. Президент современной России, военный преступник и похититель детей. 24 года на престоле и две декады – это кровавый шлейф из терактов, войн, региональных конфликтов, убийств и закулисных теорий заговора.

Это история не только о Путине. Она – об образе современной России. Страны, которая захватывает, насилует, убивает, ворует. И ведет самую масштабную пропаганду со времен Второй мировой.

Как российский тиран пришел к власти благодаря тюремному жаргону. Как из серого работника спецслужб он превратился в того, чье имя знают во всем мире. Псевдоистория или вымышленный мир? Попытки отчаянно удержаться за власть или многомиллионная поддержка избирателей?



Путь диктатора: смотрите фильм

Дорваться до власти

1994 год. Началась первая чеченская война. Президент России – Борис Ельцин. Россия расшатана, как и рубль. За один день на Московской международной валютной бирже курс вырос с двух тысяч восьмисот тридцати трех до почти четырех тысяч рублей за доллар.

На встрече с тогда еще британским принцем Чарльзом – нахмуренный, невысокий и в слишком большом на несколько размеров пальто мужчина. Кагэбист (говорят, бывших не бывает), амбициозный нервный молодой человек, будущий премьер-министр России, 44-летний Владимир Путин. Тогда еще – официально заместитель мэра Санкт-Петербурга.



Путин и тогда еще принц Чарльз / Фото Reddit

Впоследствии его карьера стремительно пойдет в гору. Через два года после встречи с принцем Чарльзом Путина пригласят работать в Москву, в 97-м он станет заместителем руководителя Администрации президента России, а затем – возглавит Федеральную службу безопасности.

9 августа 1999 года Путина назначат временно исполняющим обязанности председателя правительства России.



Ельцин и Путин / Фото AP

Еще в 1996 году Москва вывела свои войска из Ичкерии. Хасавюртовские соглашения привели к прекращению военных действий и выводу российских оккупантов из Чечни. Статус территории был отложен до 31 декабря 2001 года.

Но для чеченцев эти соглашения стали договором с дьяволом. Знали ли они тогда, что его зовут Владимир Владимирович Путин?

Сентябрь 1999 года. В Москве, Волгодонске и Буйнакске произошли подрывы многоквартирных жилых домов, в результате которых погибли 307 россиян, еще 1700 получили ранения.

Винить в этих терактах будут так называемых чеченских боевиков. Владимир Путин, применив тюремную лексику, поднимет свой рейтинг. Он будет обещать преследовать террористов повсюду.

После подрывов в Москве и других населенных пунктах России, жители одного из домов Рязани обнаружили в подвале мешки со взрывчаткой гексоген, которые туда заносили сотрудники ФСБ. Но тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев в телевизионном обращении отрицал. При этом заявил, что в мешках был только сахар.

"Рязанский сахар" в 1999 году / Фото AP

Власти отказались проводить дальнейшее расследование взрывов. Тогда небольшая группа либеральных чиновников создала собственный независимый комитет. Однако вскоре его вице-председателя, последовательного критика Кремля Сергея Юшенкова застрелили.

Возможно, первое. Но точно не последнее убийство времен режима Путина.

Офицеров ФСБ, копавшихся возле Рязанского дома, сначала задержали, но позже – отпустили. В спецслужбе придумали удобную версию о так называемых "учениях по гражданской обороне" в Рязани.

Все это привело к усилению режима, всевластию спецслужб и также – ненависти по отношению к чеченцам. Началась вторая война. На этот раз для России она будет успешной.

В 1999 году Ельцин завершал свой второй президентский срок. Конституция – до того, как Путин изменил ее, запрещала ему баллотироваться в третий раз. Евгений Примаков, бывший журналист очень интересовался зарубежными делами. Но тот пренебрежительно относился к президенту РФ. Поэтому Примакова из списка вычеркнули. Как и кандидата номер два от ФСБ, Сергея Степашина. Его спецслужбы считали таким, что может пойти на компромисс со своими конкурентами и врагами.

В списке, что его якобы получил Ельцин, остался только один. Владимир Путин, уже имевший карьеру от службы в Дрездене до директора ФСБ в 1998 году. Популярность Путина на фоне преследования якобы чеченских террористов только начала расти. Через шесть месяцев после этого Путин выиграл президентские выборы, получив почти вдвое больше голосов, чем его ближайший соперник.

С тех пор Путин политически будет покидать Кремль только для того, чтобы создать видимость демократии. За 24 года в России будет меняться ряд лиц. Новые министры, руководители ведомств, живые оппозиционеры на месте ликвидированных. А он будет оставаться. И будет вести войны дальше.

Захватить власть

Российский президент Владимир Путин легко зарабатывал себе политические баллы населения. В начале ХХІ века он буквально руководил экономикой, которая развивалась после длительной рецессии в 1990-х годах.

Его решения уже намекали на ограничение свободы слова, создание диктатуры и курс на милитаризацию населения. Ослепленные так называемыми экономическими успехами россияне упорно это не замечали.

Путин взял под полный контроль 89 регионов и республик России, разделив их на семь новых федеральных округов. Каждый из них возглавил представитель, назначенный президентом.

Он также лишил губернаторов регионов права заседать в Совете Федерации, верхней палате российского парламента. В 2002 году Путин объявил об окончании военной кампании в Чечне, потери были высокими. Ичкерия потеряла свою независимость и получила травму нации. В фильтрационные лагеря отправляли всех, кого подозревали в принадлежности к чеченским отрядам или принадлежности к одной семье с партизанами.

С Грозным россияне сделали то, что с множеством украинских городов сделают через 20 лет после, – снесли их с лица земли. А тогда... Путина переизбрали во второй раз в марте 2004 года.

Уничтоженный россиянами Грозный / Фото HistoryPhoto

Конечно же, не обошлось и без ликвидации конкурентов. Издание "Медуза" описывает историю кампании бывшего секретаря Совета безопасности России Ивана Рыбкина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах российского президента в 2004 году. 5 февраля, примерно за месяц до даты голосования, Рыбкин исчез из Москвы, его жена обратилась в полицию. Через пять дней он оказался в Киеве и сначала не смог объяснить, почему там оказался.

Тогда Иван Рыбкин заявил, что его заманили в Украину, отравили, сняли видео, компрометирующее, и пообещали опубликовать, если политик не снимет свою кандидатуру. 5 марта 2004-го Рыбкин объявил об отказе участвовать в выборах.

На парламентских гонках в декабре 2007 года Путинская партия "Единая Россия" получила подавляющее большинство мест. Хотя международные наблюдатели и Коммунистическая партия поставили под сомнение честность выборов, результаты все же подтвердили власть Путина.

И именно в этот период Россия начинает наращивать свою пропаганду в отношении Украины. Задолго до аннексии Крыма. Задолго до большой войны. В 2005 году во время своего обращения к нации Путин назвал распад Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века". И это с радостью подхватят кремлевские рупоры.

Конституция все еще немного работала – по крайней мере для общей видимости. Поэтому после второго своего срока, в 2008 году, Путин ушел в отставку. Своим преемником он избрал Дмитрия Медведева. Ручной премьер-министр становится ручным президентом.

Медведев и Путин / Фото росСМИ

Этот курс предусматривал захват новых территорий, подпольные игры в политику, сотрудничество с олигархами и ограничение свободы слова. Шило сменилось мылом: Медведев выдвинул кандидатуру экс-президента на должность премьер-министра страны всего через несколько часов после вступления в должность. Путин все еще был главной силой в Кремле.

2008 год будет положительным для российских агрессоров. Западные лидеры покажут Кремлю: захват окрестных земель возможен. Приходи, бери, воруй, ври. Убивай неугодных.

Захватывать чужие земли

Апрель 2008 года. Дмитрий Медведев уже месяц как президент. Россия окутана пропагандой и нарративами о "подъеме с колен". Путин и спецслужбы продолжают заправлять страной.

4 апреля 2008 года в Бухаресте завершился саммит НАТО. На заседаниях говорили о перспективах расширения. Германия и Франция не желали портить отношения с Россией. Поэтому Грузии и Украине отказали.

Когда во второй половине дня в Бухарест прилетел Путин, потому что там была часть саммита посвященная отношениям НАТО – Россия, и когда Путин на той части саммита рассказал, что ну вообще Украина – это искусственное образование, Россия там отдала земли на Востоке Украины, поляки на Западе – абсолютно грубо, нагло, с неуважением,

– так этот саммит вспоминает тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Поэтому решение о присоединении Украины к Альянсу отложили на декабрь, а на самом деле – в долгий ящик. Не приняли в союз и Грузию. Пообещали "открытые двери", но без плана действий.

Тогдашняя канцлер Германии скажет экс-президенту Виктору Ющенко: уровень поддержки украинцами интегрирования в НАТО был 31%, этого мало. Начало российско-украинской войны через 6 лет после саммита покажет: даже если поддержка общества увеличивается, этого все равно недостаточно.

Именно в период 2000-х годов Ангела Меркель посадила Европу на газовую иглу Кремля. "Северный поток-1", дипломатические встречи с российским диктатором, который держал свое население в железных тисках, бизнес-отношения немецких чиновников и россиян: "Газпром" и его немецкие партнеры добывали голубое топливо на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.



Путин и Меркель / Фото DPA

В это время в странах восточной Европы, а еще в Лондоне и Вашингтоне, говорят об опасной зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Это очень возмущает Путина. А вот Ангела Меркель называет Россию партнером, который только усилит политическую стабильность в Европе – если впустить Москву в европейскую экономику. "Эта большая делегация свидетельствует о важности наших отношений с Россией. Российская экономика неуклонно модернизируется, и я считаю, что мы очень заинтересованы в этом", – говорит канцлер журналистам в апреле 2006-го.

Владимир Путин делает вид хороших отношений с немецким канцлером. Однако постоянно напоминает немке, кто главный. На одной из встреч он запустит своего пса – хотя хорошо знает, как Ангела Меркель боится собак. Улыбающийся диктатор, напуганный и смущенный немецкий политик. Возможно, символ российско-немецких отношений, которые удастся надломить только в 2022 году.

Так, как существовал пакт Молотова – Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель – Путин,

– так комментировал отношения Берлина и Москвы экс-премьер Польши Моравецкий.

Но не Германией единой. Тогдашний президент Франции Николя Саркози неоднократно встречался с Путиным. Он также не поддержал вступление Украины в блок НАТО. И это даже немного удивило других членов альянса.



Путин и Саркози / Фото REGIERUNGonline

Парад прогибания под российского диктатора в апреле 2008 года описывал и премьер-министр Словении Янез Янша. По его словам, Против вступления Украины и Грузии выступила Россия которая, конечно, не имела права вето, но имела поддержку Германии и Франции.

"Мирная" Западная Европа не испытывала никаких угрызений совести. Конфликты, что вспыхивали в мире, требовали разве что миссий миротворцев и политической обеспокоенности. Никто не вспоминал Путину Вторую Чеченскую войну, никто не указывал ему на теракты, за которыми почти наверняка стояла ФСБ. Газ был дешевым, отношения крепкими, а затем...

А затем Россия вторглась в Грузию.

Через четыре месяца после пресловутого саммита НАТО 2008-го года российские войска зашли на грузинские земли.

Все началось в августе, на территории Южной Осетии и Абхазии. Грузинские и осетинские поселки, из которых состоит Южная Осетия, утопали в межэтнических убийствах и запугиваниях: многие грузины считали этнических осетин предательской "пятой колонной", тогда как их страна боролась за свободу от России. 8 августа 2008 года южноосетинские сепаратисты начали активно обстреливать грузинские села, и грузинские военные открыли ответный огонь.

Война в Грузии в 2008 году / Фото AFP

В Тбилиси анонсировали восстановление конституционного порядка и утром 8 августа грузинская армия заняла большую часть Цхинвали – главного населенного пункта Южной Осетии.

Российские войска мгновенно вмешались в этот внутренний конфликт и ответили бомбардировкой грузинских мест, военной базы и объектов гражданской инфраструктуры, а также задействовали свои военно-морские силы.

Российские войска активно продвигались вглубь грузинской территории. Оккупанты заняли города Гори и Сенаки, перерезали стратегическую дорогу западной и восточной Грузии. 26 августа Кремль провозгласил так называемую "независимость" Абхазии и Южной Осетии.

Российские захватчики все равно продвигались вглубь грузинской территории и дошли до Тбилиси. Но захватить столицу им не удалось, в том числе и по политическим причинам.

Там была очень интересная ситуация. Они не смогли найти гауляйтера. Никого! Даже те политики, которые в свое время сбежали в Россию, когда им предложили возглавить такую администрацию, ответили: вы плохо знаете грузинское общество – оно не воспримет этого. Здесь такая ситуация, к счастью, для Грузии,

– вспоминал позже бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Противостояния продолжались всего 5 дней. Мир стоял, смотрел и неоднозначно относился к российскому вторжению в Грузию. Захватчики будут контролировать Южную Осетию и Абхазию еще долгие годы спустя.

Во время российской кампании в Грузии он будет отрицать оккупацию украинских территорий. А через 6 лет после грузинской войны он заграбастает Крым и будет вести жестокую, гибридную войну в Украине.

Ликвидировать врагов режима

Кровавый подарок на День рождения диктатора – убийство российской журналистки Анны Политковской. Ему исполнилось 54. Ей навсегда было 48.

Анна Политковская была специальным корреспондентом "Новой газеты". Политковская начала работать на газету в 1999 году. Для нее тема Второй чеченской войны началась с освещения темы беженцев.



Анна Политковская / Фото СТК

А потом – поездки на фронт и критика Путина, в частности, из-за так называемых "терактов" с подрывами многоэтажек на России. Журналистка расследовала жестокость и преступность российских военных в Чечне. Она писала о пытках, массовых казнях, похищении и продаже российскими солдатами чеченских трупов их семьям для надлежащего исламского захоронения.

Российские медиа заявляли о давлении со стороны Владимира Путина. Но Анна Политковская сопротивлялась режиму и продолжала освещать его кровавую деятельность. За это ей неоднократно угрожали, запугивали, пугали убийством.

7 октября 2006 года Анну Политковскую застрелили. После обеда в подъезде дома, где жила журналистка, бездыханное тело нашла соседка. Впоследствии так называемое следствие постановило: "неизвестный в темной одежде" сначала с близкого расстояния трижды выстрелил в нее, дважды попав в грудь и один раз – в плечо, после чего сделал контрольный выстрел в голову.

В лифте многоэтажки нашли пистолет Макарова и отработанные гильзы. Коллеги Политковской, друзья и международные группы свободы прессы заявили, что ее убили, чтобы заставить замолчать или в отместку за прошлые статьи.

В этот день российский диктатор как раз праздновал свой день рождения. Родные Анны и коллеги оплакивали журналистку, которая не молчала о преступлениях и грехах путинского режима.

А уже после начала полномасштабного вторжения правительство России помиловало Сергея Хаджикурбанова, которого осудили за убийство российской журналистки. Он согласился участвовать в войне против Украины, и заслужил помилование от российского диктатора. Его адвокат утверждает, что его подзащитному "сразу предложили командную должность" из-за предыдущего опыта службы в спецназе в 1990-х годах. О наказании для настоящего заказчика этого убийства – речь не идет.

Кремль отрицает свою причастность к этому. Молчал и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. Анна Политковская писала и об одном, и о втором, в обоих случаях речь шла о преступлениях.

Александр Литвиненко после отравления / Фото ITV

А это – Александр Литвиненко. Еще за год до того, как Путин стал президентом в первый раз, ФСБшник открыто говорил о том, что высшие чины приказали ему с коллегами убить бизнесмена и политика Бориса Березовского.

Это российский олигарх, которого называют одним из тех, кто привел Путина к власти. Однако в двухтысячных он эмигрировал в Лондон и стал одним из самых яростных критиков путинского режима. в 2013 году, после нескольких объявленных попыток убрать олигарха, в одном из домов в британском Аскоте обнаружили тело Бориса Березовского. По официальной версии, он покончил с собой. Но обстоятельства его смерти до сих пор остаются тайной.

Давление Кремля на Литвиненко не заставило себя ждать. Ряд возбужденных уголовных дел побудил его с семьей просить политического убежища в Великобритании. Там он сотрудничал с тамошней и испанской разведкой, сливал ФСБшников и боролся с российской мафией в Европе.

Прожить в стране без режима удалось неполных 5 лет. Буквально: в ноябре 2006 года он умрет в больнице. У Литвиненко зафиксировали нарушение функций костного мозга, который не вырабатывал достаточного количества лейкоцитов для поддержания иммунной системы организма. Только вскрытие вскоре покажет, что это отравление полонием-210: радиоактивным веществом.

Это металл, найденный в урановой руде. Его изотоп-210 отличается высокой радиоактивностью, поскольку излучает положительно заряженные альфа-частицы. Если он находится вне тела человека, то не представляет собой большой опасности, поскольку альфа-частицы перемещаются на расстояние не более нескольких сантиметров и не могут проникнуть через кожу. Однако если он попадает внутрь, даже в малейшем количестве, то настолько повреждает внутренние органы, что они перестают работать и наступление смерти неизбежно.

Полоний-210 бывшему спецназовцу в чай подмешает экс-коллега из ФСБ Андрей Луговой. Литвиненко заметит неладное лишь вернувшись домой. Его доставят в больницу с подозрением на пищевое отравление. Шансы выжить будут 50 на 50, и Александр будет бороться за жизнь более 20 дней. А потом умрет. И мир будет подозревать в убийстве российского диктатора – аж через 9 лет после смерти Литвиненко.



Борис Немцов / Фото AFP

А это уже – Борис Немцов. Российский оппозиционер и критик Путина. Он поддержал оранжевую революцию в Киеве, а после начала войны осуждал оккупацию Крыма.

Никакой революции против действующей власти так и не произошло. Но на пике своей политической карьеры Борис Немцов предскажет, какой будет ужасная будущая Россия Путина.

На 1 марта 2015 года российская оппозиция запланирует мирный марш "Весна". Борис Немцов так и не выйдет на акцию. 27 февраля, в 23:40 неизвестный убьет его четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце. Мгновенная смерть накануне обнародования отчета под названием "Путин и война", в котором Немцов собирался продемонстрировать доказательства участия российской армии в войне на Донбассе и причастность Путина.

Не хватит нескольких человек и пальцев на их конечностях, чтобы посчитать количество смертей, которых "заказал" Путин.

Губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Убит выстрелом в голову за борьбу с криминальными группировками на Дальнем Востоке.

Журналист и писатель, депутат Госдумы Юрий Щекочихин. Расследовал взрывы 1999 года. И умер после так называемой загадочной болезни, что, вероятно, была вызвана таллием.

Главный редактор российской версии журнала "Форбс", американский журналист Пол Хлебников. Застрелен под зданием медиа. Расследовал коррупцию в Кремле.

Российский террорист Евгений Пригожин, которого ликвидируют в полете в августе 2023 года. За то, что начал бунт против Москвы, и за то, что нашел в себе силы выступать против путинской клики.

И еще десятки тех, кого с первого раза убить не удалось. Экс-сотрудник российской военной разведки Сергей Скрипаль. Его с дочерью отравили веществом нервно-паралитического действия "Новичок". Похожая история – правда, на России, случилась и с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Тоже "Новичок".

И десятки, сотни, тысячи других неугодных, которых пытались убить российские спецслужбы под руководством Владимира Путина.

Дружить с олигархами

Для того чтобы оставаться на престоле долго, Путину нужны были деньги. И он их нашел. Среди так называемой элиты, что подчинялась, поддерживала или боялась Кремля.

200 миллиардов долларов по состоянию только на 2015 год по подсчетам главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера. В прошлом – крупнейшего зарубежного инвестора в России.

Ну, скажем, первые восемь-десять лет правления Путина в России касались того, чтобы украсть как можно больше денег. И некоторые люди, включая меня, считают, что он самый богатый человек в мире или один из самых богатых людей в мире, который имеет сотни миллиардов долларов, украденных в России,

– отмечал Браудер.

На этом моменте уместно бы сказать: "Россияне, ваши дороги, канализация, водоснабжение и школы – в кармане Путина". Но они и так знают.

в 2012 году российские оппозиционеры Борис Немцов и Леонид Мартынюк представили доклад "Жизнь раба на галерах".

Российские оппозиционеры утверждали: в парк воздушных судов специального летного отряда "Россия", обслуживающего президента, входят 43 самолета и 15 вертолетов. Путин также владеет мини-флотилией стоимостью 100 миллионов долларов. В парке администрации президента 700 автомобилей, которыми пользуются президент и его сопровождение. Путин имеет коллекцию часов стоимостью 22 миллиона рублей.

В январе 2021 года тогда еще живой и не за решеткой российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о дворце для Путина.

В расследовании эту недвижимость назвали самым секретным охраняемым объектом в России. Не загородный дом, не дача, не резиденция, это целый город, а скорее королевство. Неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона, собственное казино, амфитеатр и даже пограничный пункт. Это просто отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и неизменный царь – Путин.

Это все – оффшорные счета, украденные у России деньги, финансовые схемы и друзья Путина: олигархи. Несмотря на ожидания международного сообщества, они все еще помогают российскому диктатору вести войну. Среди его окружения – миллиардеры, владельцы огромных предприятий, непубличные персоны и старые коллеги.

Юрий Ковальчук, олигарх, "личный банкир" Путина. И российский диктатор, и его соратник владеют домами в эксклюзивном дачном кооперативе "Озеро". Именно Ковальчук устраивал свадьбу дочери Путина в 2013 году. И именно его называют "де-факто вторым человеком России".

Олег Дерипаска. Российский бизнесмен, миллиардер. Основатель алюминиевой компании "Русал". В 2008 году был назван самым богатым гражданином России и 9-м в мировом рейтинге журнала "Forbes". СБУ подозревает Олега Дерипаску в организации завладения предприятием "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", а также легализации этих средств путем приобретения прав на "Глуховский Карьер кварцитов" и организации финансирования российской агрессии.

Леонид Михельсон, российский предприниматель, председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО "Новатэк". Несмотря на американские санкции, его дочерняя компания "Ямал СПГ" позволила нарастить усилия в использовании ресурсов Арктики и лоббировать российские интересы во Франции.

Олигархи, не поддерживавшие Путина, вместо больших денег получили немалые проблемы.

Те российские крупные бизнесмены, которые считали возможным играть по своим правилам, давно проиграли поединок с Кремлем. Бориса Березовского заставили эмигрировать, впоследствии он умер при до сих пор до конца невыясненных обстоятельствах. Владимира Гусинского также выгнали из страны, заставили отказаться от собственного телехолдинга и теперь это один из главных пропагандистских рупоров российской власти. Михаила Ходорковского на долгие годы упекли в тюрьму и уничтожили его компанию ЮКОС ради создания государственного холдинга для одного из ближайших соратников Путина Игоря Сечина,

– говорится в материале "Радио Свободы".

Путин – это не только о нечестной политической игре, заказных убийствах, развязанных войнах. Это также и о коррупции огромных объемов. Он ворует у россиян миллионами рублей и миллиардами долларов. Но они продолжают молчать и восхищаться царем.

Завести постоянных друзей в Кремле

Все объединены одной тайной – властвования в Кремле. Владимир Путин заводит друзей не только среди олигархов, но и среди верных псов режима. Они на поводке российского диктатора находятся на протяжении длительного времени. Поэтому поговорим и о них.

Длинный стол Владимира Путина вскоре станет мемом в социальных сетях. Но на момент фотографии за ним будут сидеть они: министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Оба – доверенные лица российского президента.

Шойгу и Герасимов "очень близки" к Путину / Фото росСМИ

Именно Сергею Шойгу приписывают захват полуострова Крым в 2014 году. Именно он должен был захватить Киев за несколько дней во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Политическая карьера Сергея Кужугетовича Шойгу началась в 1995 году. С завершением 2001 года он стал сопредседателем партии "Единая Россия". Далее – еще выборы в 2003 и 2007 году, а тогда – карьера в "МЧСниках" и "обороне".

Сначала он был главой МЧС России, а с 2012 года указом Путина назначен министром обороны. Здесь, конечно, все в любимых традициях российского диктатора. Полная покорность, благосклонность и, конечно же, коррупция.

Он – уроженец республики Тыва или же Тува. Уровень бедности здесь самый высокий в России – более 40% жителей региона попрошайничают. Тем не менее Сергей Шойгу не так думает о своей исторической "родине", как о войне в Украине. Заграбастать новое путем разрушения – вот какая идея лежит в основе политической и военной доктрины минобороны России. При этом он выглядит неуклюже, часто растерянно и бледнеет на фоне других российских чинуш.

Путин и Шойгу / Фото Getty Images

Чего точно не скажешь о Валерии Герасимове. Именно этому генералу российской армии приписывают организацию войны на Донбассе.

Он один из немногих в России, кто хорошо понимал характер гибридной войны, когда конвенционное противостояние – лишь часть большой кампании, важными аспектами которой являются и информационное противостояние – внутренняя оппозиция, ряд важных операций и правильное долгосрочное планирование конфликта.

Все из научных исследований Герасимова Кремль применит в войне против Украины с 2014 года: в условиях гибридного противостояния были использованы подразделения регулярной армии, отряды боевиков, экономические санкции, энергетическое эмбарго, политическая дестабилизация, информационная война, финансовое давление, кибератаки.



Шойгу и Герасимов / Фото росСМИ

Далее на очереди – Николай Патрушев, верный соратник Путина. Бывший глава ФСБ, а теперь – секретарь Федерального Совета безопасности. Он имеет едва ли не самое большое влияние на диктатора и убеждает его в том, что Запад мечтает "уничтожить" Россию.

Среди других друзей Кремля – многолетний глава ФСБ Александр Бортников, директор внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров. Их возраст говорит больше, чем прямые цитаты: они являются постоянными, старыми во всех смыслах этого слова друзьями Владимира Путина.

Именно они помогают ему вести войну против Украины. Именно они на своей ответственности имеют десятки тысяч жертв в противостоянии добра и зла, где лица этих точно не предстают в ипостаси света.

Захватить Крым

Евромайдан, который должен был стать завершением евроинтеграционных настроений украинцев, на самом деле знаменовал лишь начало борьбы за свободу. Не только от пророссийского президента Януковича и его клики, а от тех, кто сидел в Кремле и влажно мечтал о захвате всей Украины.

С 1 по 16 марта российскими военными и парамилитарным формированием "крымская самооборона" были захвачены основные военные объекты и административные здания Крыма, а количество российских военных возросло до 20 тысяч военнослужащих. В то же время отдельные подразделения ВС Украины стойко держали оборону и покинули полуостров только после получения соответствующего приказа 24 марта 2014 года. 16 марта на территории Крыма и Севастополя состоялся "референдум" о восстановлении конституции Крыма 1992 года и о "вхождении" Крыма в состав России, который не признан большинством стран мира из-за несоблюдения никаких общепризнанных стандартов народного волеизъявления. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. Страны Запада признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и ввели экономические санкции,

– говорится в материале ЦПД.

На Востоке Украины тем временем Россия испытывала все методы гибридной войны. Создание так называемых квазиреспублик, которые планировались еще задолго до войны. Нарратив о так называемой "гражданской войне" и пропагандистский тезис "нас там нет".

Впоследствии сепаратисты и оккупанты с руки Кремля провели нелегальные референдумы 11 мая 2014 года. Кто-то под давлением российской пропаганды и генетической неспособности оценить угрозы проголосовал за так называемую "независимость от Киева". Кого-то убили – как донецкого активиста Дмитрия Чернявского. Кто-то вынужден был покинуть родной дом из-за оккупации. Выборы вроде бы состоялись.

Украина приходила в себя после Революции Достоинства, оплакивала Небесную сотню, а тысячи добровольцев отправились защищать свою землю на войне, которую тогда называли Антитеррористической операцией, АТО.

Затем – бои за Иловайск в августе 2014 года. Обманчивое согласование российских военных и местных боевиков на гуманитарный коридор для украинских сил. Открытый огонь от захватчиков и как следствие – сотни жертв среди украинских военных.

Дебальцевский выступ и операция по отходу украинских сил. С потерями, потому что война. Бои за Донецкий аэропорт, продолжались с сентября 2014 года до 23 января 2015 года и стали одним из самых ожесточенных этапов в начальной стадии российско-украинской войны.

Донецкий аэропорт после боев / Фото Сергея Лойко

Тогда Украина удивила весь мир и показала диктатору зубы. Им не удалось реализовать Донецкий сценарий в Харькове и легко продвигаться по восточным областям Украины. А еще...

Отвоевание Мариуполя в июне 2014. Освобождение Славянска в июле того же года. Россия еще тогда планировала поглотить часть Украины. Но благодаря добровольцам у нее ничего не получилось.

Крым тем временем стал значительной частью российской пропаганды и так называемыми "красными линиями" Кремля. То, что они ничего не значат, мир поймет только осенью 2022 года, когда впервые будет гореть символ необъятной власти Владимира Путина – Керченский мост.

Новая армия для Украины, новое стремление в НАТО – на этот раз в Конституции, путь к европейской демократии и прозрачности.

И Минские соглашения. Бруксизм тогдашних украинских политиков. Ведь к так называемому "примирению" будет подталкивать не только Россия, но и западные страны. Они будут говорить об "урегулировании конфликта" и выражать безумную обеспокоенность действиями России. Но не помогут оружием, советами и финансовой поддержкой.

Документы трех редакций содержали немедленное прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, начало диалога о местных выборах в ОРДЛО, помилование и амнистия для боевиков; обмен пленных; восстановление контроля над границей; вывод иностранных войск и техники с Донбасса, предоставление отдельным регионам особого статуса через Конституцию Украины.

Соглашения в так называемом Нормандском формате подписывали в Минске. Белорусский диктатор тем временем пытался изображать из себя миротворца и призвал "стороны к взаимопониманию".

Одной из участниц переговоров будет немецкий канцлер Ангела Меркель. Она будет призывать как можно скорее примириться. Как можно скорее достичь взаимопонимания с российским диктатором для страны, которую Кремль пытался и заграбастать, и расшатать изнутри. Попытки принудить Украину к миру с агрессором западный мир называл "задачами трансатлантического партнерства".

Одна из таких задач – это наши отношения с Россией. Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы на самом деле не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс является дипломатическим инструментом, который можно использовать, но он не был успешным. Россия неоднократно вызывала гибридный конфликт,

– так об этом процессе будет говорить позже Меркель.

Россия неоднократно нарушала Минские договоренности. Это обстрелы украинских позиций, попытки выйти за пределы очерченных территорий, постоянное давление и систематическая пропаганда на западные страны.

История с так называемым примирением от мира тянулась восемь лет. А дальше... А дальше мы знаем. План кровавого диктатора, который не удалось воплотить в жизнь благодаря украинским Силам обороны.

Захватить всю Украину

24 февраля 2022 года бывший ФСБшник, многократный президент России начнет полномасштабную войну против Украины. Ни у кого больше не будет вызывать сомнений или искусственной обеспокоенности настоящий план Кремля. Захват и уничтожение всей Украины и всех украинцев. Неважно – по паспорту, по языку, по культуре или душой – российские военные будут воровать, насиловать и уничтожать дотла все украинское.

Иногда у россиян, украинцев и граждан других стран возникают вопросы: а что, если бы Путина не избрали президентом во второй раз, в третий, в четвертый. А что, если бы россияне вовремя поняли угрозы от российского диктатора. А что, если бы очередной полет кремлевского убийцы завершился крушением, а что, если бы поход Евгения Пригожина стал успешным, а что, если бы, если бы, если бы...

Эти мечты похожи на параллельную реальность, где добро легко побеждает зло. Где добру не приходится кровью и потом бороться за свободу.

Освобождение Херсона / Фото Никиты Борисова / Суспільне

Но есть одно "но". История не знает слова "если бы".