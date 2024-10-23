Об этом сообщает "Голос Америки" и "Радио Свобода". Кстати, в ООН уже прокомментировали визит генсека в Россию.

К теме МИД Украины раскритиковал генсека ООН за намерение посетить саммит БРИКС в России

Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Путин встретится с Гутеррешем в последний день на полях саммита БРИКС. Об этом заявил журналистам помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, пишет "Радио Свобода".

Накануне визит генсека НАТО в Россию резко раскритиковало МИД Украины.

Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН,

– подчеркнули в МИД Украины.

Кстати, такой шаг Гутерреша также раскритиковал глава МИД Литвы. Дипломат распространил пост нашего Министерства иностранных дел в соцсети X, ранее известной как твитер.

Это неприемлемо,

– написал Габриэлюс Ландсбергис.

Что говорят в ООН о визите Гутерреша в Россию