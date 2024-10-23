Об этом сообщает "Голос Америки" и "Радио Свобода". Кстати, в ООН уже прокомментировали визит генсека в Россию.
К теме МИД Украины раскритиковал генсека ООН за намерение посетить саммит БРИКС в России
Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС
Путин встретится с Гутеррешем в последний день на полях саммита БРИКС. Об этом заявил журналистам помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, пишет "Радио Свобода".
Накануне визит генсека НАТО в Россию резко раскритиковало МИД Украины.
Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН,
– подчеркнули в МИД Украины.
Кстати, такой шаг Гутерреша также раскритиковал глава МИД Литвы. Дипломат распространил пост нашего Министерства иностранных дел в соцсети X, ранее известной как твитер.
Это неприемлемо,
– написал Габриэлюс Ландсбергис.
Что говорят в ООН о визите Гутерреша в Россию
- Заместитель спикера генсека ООН заявил, что поездка Гутерреша в Россию на саммит БРИКС якобы является "стандартной практикой", а его позиция относительно российской войны против Украины якобы "остается неизменной".
- Об этом Фархан Гак сказал журналистам 22 октября, отвечая на вопрос о том, что именно генсек ООН хочет донести Путину во время их встречи в Казани, пишет Укринформ.
- По его словам Гака, генсекретарь участвует в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, ведь это "является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20".
- Также спикер отметил, что "эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющих около половины населения земного шара". Генеральный секретарь воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, которые примут участие в саммите.
- В то же время заместитель спикера отметил, что генсек якобы "с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским в удобное для обеих сторон время", о которой они договаривались в сентябре во время недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке.
- "Что касается вашего вопроса о встрече с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", – заявил Гак.
- Кроме того, сказал, что Гутерреш "продолжит усилия" по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.