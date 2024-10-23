Про це повідомляє "Голос Америки" й "Радіо Свобода". До речі, в ООН уже прокоментували візит генсека до Росії.

До теми МЗС України розкритикувало генсека ООН за намір відвідати саміт БРІКС у Росії

Гутерреш прибув до Казані на саміт БРІКС

Путін зустрінеться з Гутеррешем в останній день на полях саміту БРІКС. Про це заявив журналістам помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков, пише "Радіо Свобода".

Напередодні візит генсека НАТО до Росії різко розкритикувало МЗС України.

Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН,

– наголосили в МЗС України.

До речі, такий крок Гутерреша також розкритикував глава МЗС Литви. Дипломат поширив пост нашого Міністерства закордонних справ у соцмережі X, раніше відомій як твітер.

Це неприйнятно,

– написав Габріелюс Ландсбергіс.

Що кажуть в ООН про візит Гутерреша до Росії