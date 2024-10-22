Так, на противоречивые действия генсека ООН отреагировало и Министерство иностранных дел Украины. Там осудили такие планы и "приоритеты" организации.

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МИД Украины осудил Антониу Гутерреша

Помощник российского диктатора недавно сообщил, что генсек НАТО приедет в Казань на саммит БРИКС. Как рассказал чиновник, Гутерреш встретится с Путиным 24 октября и, в частности, обсудит ситуацию в Украине.

Как напоминает украинское ведомство, еще в июне 2024 года Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который наше государство организовало в Швейцарии. Однако, по непонятным причинам, он "принял приглашение в Казань от военного преступника Путина".

Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН,

– говорится в сообщении МИД Украины.

И действительно, во время мероприятия, организованном Украиной в июне, присутствовали лидеры сотни государств и представители международных организаций. ООН также присутствовала на мероприятии, но сам генсек Антонио Гутерреш в Швейцарию таки не поехал.

К слову, БРИКС (BRICS) – это международное объединение пяти крупных экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Организация была основана в 2009 году в Екатеринбурге. Название BRICS образовано от первых букв названий этих стран.