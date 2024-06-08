Впрочем, сам генсек Антонио Гутерреш в Швейцарию таки не поедет. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.

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Саммит мира без Гутерреша

На вопрос журналистов, Дюжаррик ответил, что генсека на Глобальном саммите мира не будет. По словам чиновника, все стороны, которые занимаются организацией мероприятия, предупредили об этом.

Также пресс-секретарь заверил, что ООН будет представлено на соответствующем уровне.

Напомним, что 3 июня ООН подтвердила свое намерение принять участие в саммите. Пока неизвестно, кого именно делегируют. В организации пообещали назвать имя своего представителя ближе к дате проведения саммита.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявлял о безумном давлении России на официальных лиц и на страны-члены Организации. В Кремле пытались отговорить ООН от участия в Саммите.

Кто еще не поедет в Люцерн

По сообщению СМИ, на Саммите мира не будет президента Аргентины Хавьера Милея, участие в инаугурации которого принимал президент Зеленский в начале декабря прошлого года.

Отмечается, что Милей в течение 12-15 июня будет находиться в Европе, посетит встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем снова поедет в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

Отказ от участия в Саммите, пишут журналисты, связан с желанием Милея быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня.

17 июня в Аргентине отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го – День флага.

Справка: Уже 107 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Известно, что президент США Джо Байден также не будет присутствовать на мероприятии. Вашингтон будет представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.