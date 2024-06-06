Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, заметив, что США в любом случае считает нашу страну союзником. Украина для США является форматом безопасности.

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Кто от США поедет на Саммит мира

По словам Рашкина, политика президента США, вероятно, требует, чтобы он был в это время в другом месте. Однако следует понимать, что Байден поддерживает Украину. Вся его речь на годовщине высадки в Нормандии была о нашей стране, как о союзнике.

Однако Байден действительно не едет (на Саммит мира – 24 Канал). Кого он посылает на свое место? Наверное какого-то "бессмысленного человека"? Однако едет вице-президент, который является вторым человеком на должности в США. Если, не дай Бог, с пожилым Джо Байденом что-то случится, на его месте окажется человек. который едет на Саммит мира в Швейцарию, вице-президент Камала Харрис,

– подчеркнул общественный и политический общественный деятель из США.

Рашкин рассказал, что некоторые американцы считают, что именно она является будущим США, потому что, если верить тому, что Джо Байден такой старый, как пытаются доказать, то значит следующие четыре года будут испытательным сроком. Возможно, что на Саммит мира едет именно Камала Харрис для того, чтобы она поняла всю ситуацию в Украине и знала все о нашей стране.

То, что параллельно с вице-президентом Камалой Харрис поедет советник по национальной безопасности Джейк Салливан, то это просто "укол в глаз" всем тем, которые настаивают на том, что этот человек вроде бы против Украины. Меня это поражает,

– отметил общественный и политический общественный деятель из США.

Он также отметил, что то, что на Саммит мира едет вице-президент и советник по национальной безопасности очень важно, ведь это свидетельствует о том, что Украина является ключевым фактором безопасности США.

В это время президент США, чтобы не "стягивать с себя все одеяло", отойдет в сторону и даст возможность Украине быть на центральной сцене,

– добавил Рашкин.

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