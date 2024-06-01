Так, Пекин в пятницу, 31 мая, подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры". Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
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Будет ли Китай участвовать в саммите мира в Швейцарии
Китай всегда утверждает, что международная мирная конференция должна соответствовать 3 важным элементам признания со стороны как России, так и Украины, равного участия всех сторон и справедливого обсуждения всех мирных планов. В противном случае мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира,
– заявила Мао Нин.
Она предположила, что "3 элемента, предложенные Китаем, не будут выполнены". Согласно её словам, существует очевидный разрыв между организацией встречи и тем, что отстаивает Китай, а также универсальными ожиданиями международного сообщества.
В этом случае Китай вряд ли сможет принять участие во встрече и проинформировал соответствующие стороны о наших соображениях и опасениях. Мы продолжим продвигать мирные переговоры по-своему, поддерживать связь со всеми сторонами и совместно нарабатывать условия для политического урегулирования украинского кризиса,
– добавила она.
Глобальный саммит мира в Швейцарии и участие Китая: последние новости
- Недавно, 26 мая, Владимир Зеленский записал видеообращение к мировым лидерам с места трагедии в Харькове. В частности, обратился к президенту США Джо Байдену и лидеру Китая Си Цзиньпину.
- "Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира – действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием", – сказал тогда Зеленский.
- В пятницу, 31 мая, издание Reuters сообщило, что Китай заявил, что не приедет на Саммит мира в Швейцарии. Reuters пишет, что Китай проинформировал дипломатов о том, что на мирном саммите должно быть "равное участие всех сторон", то есть как Украины, так и России. Мол, только при таких условиях будет справедливое обсуждение всех предложений.