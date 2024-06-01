Так, Пекін у п'ятницю, 31 травня, підтвердив, що не братиме участі в Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори". Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

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Чи братиме Китай участь в саміті миру у Швейцарії

Китай завжди стверджує, що міжнародна мирна конференція має відповідати 3 важливим елементам визнання з боку як Росії, так і України, рівної участі всіх сторін і справедливого обговорення всіх мирних планів. В іншому разі мирна конференція навряд чи зможе зіграти істотну роль у відновленні миру,

— заявила Мао Нін.

Вона припустила, що "3 елементи, запропоновані Китаєм, не будуть виконані". Відповідно до її слів, існує очевидний розрив між організацією зустрічі і тим, що відстоює Китай, а також універсальними очікуваннями міжнародної спільноти.

У цьому разі Китай навряд чи зможе взяти участь у зустрічі та поінформував відповідні сторони про наші міркування та побоювання. Ми продовжимо просувати мирні переговори по-своєму, підтримувати зв'язок з усіма сторонами та спільно напрацьовувати умови для політичного врегулювання української кризи,

– додала вона.

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