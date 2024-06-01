Так, Пекін у п'ятницю, 31 травня, підтвердив, що не братиме участі в Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори". Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
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Чи братиме Китай участь в саміті миру у Швейцарії
Китай завжди стверджує, що міжнародна мирна конференція має відповідати 3 важливим елементам визнання з боку як Росії, так і України, рівної участі всіх сторін і справедливого обговорення всіх мирних планів. В іншому разі мирна конференція навряд чи зможе зіграти істотну роль у відновленні миру,
— заявила Мао Нін.
Вона припустила, що "3 елементи, запропоновані Китаєм, не будуть виконані". Відповідно до її слів, існує очевидний розрив між організацією зустрічі і тим, що відстоює Китай, а також універсальними очікуваннями міжнародної спільноти.
У цьому разі Китай навряд чи зможе взяти участь у зустрічі та поінформував відповідні сторони про наші міркування та побоювання. Ми продовжимо просувати мирні переговори по-своєму, підтримувати зв'язок з усіма сторонами та спільно напрацьовувати умови для політичного врегулювання української кризи,
– додала вона.
Глобальний саміт миру у Швейцарії та участь Китаю: останні новини
- Нещодавно, 26 травня, Володимир Зеленський записав відеозвернення до світових лідерів з місця трагедії у Харкові. Зокрема, звернувся до президента США Джо Байдена та лідеру Китаю Сі Цзіньпіна.
- "Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", – сказав тоді Зеленський.
- В п'ятницю, 31 травня, видання Reuters повідомило, що Китай заявив, що не приїде на Саміт миру у Швейцарії. Reuters пише, що Китай поінформував дипломатів про те, що на мирному саміті повинна бути "рівна участь всіх сторін", тобто як України, так і Росії. Мовляв, лише за таких умов буде справедливе обговорення всіх пропозицій.