Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що раніше доволі скептично ставився до проведення Саміту миру. Але з огляду на те, як метушиться Росія та Китай, стає очевидно, що справа досить серйозна.

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Чого бояться Росія та Китай

Обидві країни серйозно заворушилися напередодні Саміту. Китай навіть намагався зібрати іншу миротворчу платформу, але все закінчилося нічим.

Єдине, що вдалося – це підписати спільну декларацію з президентом Бразилії. Цікаво, що декілька пунктів з цього документа збігаються з порядком денним Саміту миру. Зокрема мовиться про питання ядерної безпеки.

Китай ця тема дуже турбує, але не через велику любов до України чи страх того, що росіяни зроблять з ЗАЕС. Вони просто розуміють наслідки цього. Бояться, що Японія та Південна Корея у випадку будь-якого ядерного інциденту дотиснуть США, щоб мати свою ядерну зброю,

– розповів політолог.

Ці країни вже давно технологічно готові, можливо, навіть мають певні розроби. Китай це також усвідомлює та розуміє, наскільки ускладнюється ситуація. Особливо, якщо ядерна зброя з'явиться у Японії.

Водночас у Москві говорять про зібрання країн БРІКС. Тоді у мене питання, якщо саміт нічого не означає, то чого ви всі так нервуєте? Насправді це свідчить про те, що країни розуміють дипломатичні наслідки того, що відбуватиметься,

– зауважив Тарас Загородній.

Він додав, що Саміт миру за своїм форматом може нагадувати Тегеранську конференцію 1943 року. Тобто мовиться про вироблення певних принципів, дипломатичних речей, які пов'язані з майбутнім світопорядком.

Це дуже непокоїть Китай і Росію, тому що вони опиняються в досить "цікавій" ситуації,

– додав політолог.

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