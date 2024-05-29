Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що США братимуть участь в українському Саміті миру. Перед цим ЗМІ писали, що президент Джо Байден не зможе бути присутнім.
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США будуть представлені
За її словами, США брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів.
Уряд США бере у цьому участь. І ми будемо представлені в цьому майбутньому саміт,
– наголосила Карін Жан-П'єр.
Водночас вона сказала, що наразі немає більш конкретної інформації стосовно того, чи буде президент Байден на цьому саміті.
Путін боїться Саміту миру
- Російський диктатор Владімір Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.
- Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
- За словами Зеленського, є лише 2 сценарії розвитку подій: "або реальний мир, або подальше розширення війни". Президент наголосив, що все залежить від того, наскільки рішучими будуть лідери світу і від того, "що кожна держава насправді обирає, чи хоче встановити реальний мир, або влаштовує та ситуація, яка зараз – тобто влаштовує війна".