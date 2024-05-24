Саміт миру запланований на 15−16 червня у Швейцарії після зустрічі G7 в Італії. Видання Bloomberg пише, що кілька лідерів G7 планують приєднатися до неї, але ані Байдена, ані віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

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Загальний песимізм щодо конференції

Байден має вилетіти із зустрічі G7 до Лос-Анджелеса на збір коштів для передвиборчої кампанії 15 червня. Йому мають скласти компанію Джордж Клуні, Джулія Робертс, Барак Обама і телеведучий Джиммі Кіммел.

Видання відзначило, що це рішення підкреслює, що Байден дедалі більше переходить у режим передвиборчої кампанії. Він прагне подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах перед виборами у листопаді.

Нагальності ситуації додає той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона у Байдена.

Крім цього, це відображає загальний песимізм щодо конференції. Дипломати, які організували саміт миру, обмежили його амбіції. Вони зосередились на вузькому наборі цілей, таких як ядерна безпека та обмін полоненими, аби розширити коло учасників.

Водночас ці пункти не відповідають плану України, який передбачає виведення російських військових та подальших гарантій безпеки.

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