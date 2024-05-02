Відомо, що запрошення на захід надіслали понад 160 державам світу. Москву ж вирішили не кликати. Хоча у Швейцарії неодноразово заявляли про готовність прийняти на саміті Росію.

Дивіться також Чи здатна Україна провести контрнаступ у 2024 році: Бен Годжес дав відверту оцінку

Росію залучать до дискусії про мир

Водночас у самому Кремлі негативно сприйняли той факт, що Берн вирішив організувати саміт за українською формулою миру. Зокрема, глава МЗС Росії назвав Швейцарію "ворожою державою", яка припинила бути нейтральною стороною. У Москві наголосили, що не братимуть участі у саміті навіть, якщо отримають запрошення.

Втім, у МЗС Швейцарії підкреслили, що Росія у будь-якому разі має бути залучена до мирного процесу, який без неї є "немислимим".

Що передбачає саміт

У МЗС пояснили, що саміт являтиме собою дискусію навколо української формули миру та інших мирних пропозиціях, які відповідають Статуту ООН та принципам міжнародного права.

У відомстві зауважили, що мета Глобального саміту – запустити мирний процес і задля цього:

забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів до миру в Україні;

сприяти загальному розумінню можливої структури для досягнення цієї мети;

спільно визначте дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу;

залучити широке коло держав у дискусію.

Чому Росію не запросили

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба чітко відповів, чому перший Саміт миру відбудеться без Росії. Дипломат визнав, що для завершення війни потрібна участь обох сторін конфлікту.

Втім, за словами міністра, досвід "спілкування" з Росією показав, що будь-які переговори з нею не мають сенсу. Понад 200 раундів перемовин у різних форматах Київ і Москва провели з 2014 по 2022 рік. Втім, уся розмова, зрештою, закінчилася повномасштабним вторгненням.

Аби змусити Росію добросовісно виконувати угоди і обіцянки, необхідний або успіх на фронті, або тиск з боку коаліції цивілізованих держав.

Саме задля створення такої коаліції буде скликаний перший Саміт миру. І саме тому на ньому не буде Росія.

Водночас Кулеба заявив, що вже після першого саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона стане учасницею мирних переговорів.

Раніше президент Зеленський пояснював, у якому форматі відбуватиметься "контакт" з країною – агресоркою.