15 – 16 червня у Швейцарії має відбутися саміт миру. Очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров під час спілкування з пропагандистами заявив, що Берн не може приймати цей захід.

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Новий ворог

На думку російського дипломата, Швейцарія не є підхожим майданчиком для мирної конференції. Мовляв, вона вже втратила свій нейтральний статус.

Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу,

– побідкався Лавров.

Також він відкинув формулу миру України та заявив, що натомість поважає пропозицію Китаю.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час нещодавньої зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції по Україні, але за участі Росії. Російсько-українську війну Пекін традиційно назвав "українською кризою".

Нагадаємо, що Москва заявила, що не братиме участі у саміті миру у Швейцарії, навіть, якщо її запросять.

Втім, запрошувати Росію так і ніхто не став. Водночас у Зеленського не виключають можливість участі країни-агресорки у другому саміті.

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, на першому саміті країни розроблять спільний план на основі української формули миру. А вже на другу зустріч можуть запросити представників Росії та показати їм цей план у разі, якщо той, хто на той час представлятиме країну-агресорку, справді бажатиме завершення війни та повернення до справедливого миру.

Сам президент Зеленський заявляв, що комунікація з російською стороною буде відбуватися лише на рівні посередників, як це було у випадку із зерновою угодою. Тоді Туреччина, ООН та Україна розробили план і показали його Росії.