15 – 16 июня в Швейцарии должен состояться саммит мира. Глава МИД России Сергей Лавров во время общения с пропагандистами заявил, что Берн не может принимать это мероприятие.

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Новый враг

По мнению российского дипломата, Швейцария не является подходящей площадкой для мирной конференции. Мол, она уже потеряла свой нейтральный статус.

Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную,

– посетовал Лавров.

Также он отверг формулу мира Украины и заявил, что уважает предложение Китая.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но с участием России. Российско-украинскую войну Пекин традиционно назвал "украинским кризисом".

Напомним, что Москва заявила, что не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, даже, если ее пригласят.

Впрочем, приглашать Россию так и никто не стал. В то же время у Зеленского не исключают возможность участия страны – агрессора во втором саммите.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на первом саммите страны разработают совместный план на основе украинской формулы мира. А уже на вторую встречу могут пригласить представителей России и показать им этот план в случае, если тот, кто в то время будет представлять страну – агрессора, действительно будет желать завершения войны и возвращения к справедливому миру.

Сам президент Зеленский заявлял, что коммуникация с российской стороной будет происходить только на уровне посредников, как это было в случае с зерновым соглашением. Тогда Турция, ООН и Украина разработали план и показали его России.