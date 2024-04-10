Конференция, вероятно, состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня. О датах проведения саммита сообщил швейцарский департамент иностранных дел.
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По заявлениям швецарского правительства, эта конференция будет платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН. На саммите также планируется разработать конкретную "дорожную карту" для участия России в мирном процессе.
Пока достоверно неизвестно, какие страны примут участие в саммите. Ожидается, что приглашение получат около 80 – 100 государств.
Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии
Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швейцария продолжают тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите.
Обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированного на июнь этого года. Саммит продолжит нашу предыдущую работу над внедрением Формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе,
– сообщил Зеленский.
Будет ли на саммите Россия
Российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии. Все из-за того, что страна якобы отказалась от нейтралитета в войне. Интересно, что ранее Москва заявляла, что не против переговоров о прекращении войны.
Саммит мира в Швейцарии: что известно
- Первый Глобальный саммит мира в Швейцарии станет инаугурационным. Украина стремится, чтобы инициатива по форматам переговоров исходила непосредственно из Киева, а не навязывалась извне.
- Президент Владимир Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" заявил о важности усиления позиции нашего государства как на поле боя, так и в дипломатической сфере. Он отметил необходимость собственной дипломатической инициативы Украины и отверг возможность навязывания внешних формул мира.
- Зеленский также объяснял, что Украина хочет провести эту встречу и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее заявлял, что на первый саммит в Швейцарии будет приглашено более 160 стран, и России в соответствующем списке государств нет. Однако вместе тем глава ОП допускал участие Кремля в переговорах на следующих этапах.