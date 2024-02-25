Сегодня советник Офиса президента Андрей Ермак допустил участие России не в первом саммите мира, а во втором в случае, если тот, кто будет тогда представлять страну – агрессорку будет готов действительно прекратить войну. У Зеленского спросили, что он думает об участии Москвы в "формуле мира", сообщает 24 Канал.

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Пригласят ли Россию на саммит мира

Глава государства подчеркнул, что Украине важно усиливаться не только на поле боя, но и дипломатично.

Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, какие-либо формулы мира, страны, даже наши партнеры, все те страны, которые сегодня не здесь и не в войне,

– отметил Зеленский.

По его словам, мирная инициатива может исходить только от Украины.

Президент отметил, что первый саммит мира запланирован на весну. Он состоится в Швейцарии. Также Зеленский анонсировал и второй саммит мира. Глава государства хотел, чтобы тот проходил вне европейского континента.

Относительно участия в нем России президент ответил следующим образом. Он отметил, что на первом саммите страны-участники подготовят соответствующий документ украинской "Формулы мира". Затем он будет представлен российской стороне. Президент подчеркнул, что необязательно страна – агрессорка должна его принять.

Зеленский отметил, что формат "переговоров" будет таким же, как был в случае с зерновым соглашением. Тогда Украина разработала ее вместе с генсеком ООН и Турцией, затем показала Москве. Но она приняла, однако впоследствии Россия вышла по зерновой инициативе, доказав, что доверять ей нельзя. Однако тогда Украина уже готова была самостоятельно обеспечить зерновой коридор.

Россия уже с этим ничего не могла поделать, зерно ушло, это позитив, и это был важный результат во время войны,

– вспомнил президент.

С "мирной инициативой" будет то же самое. Документ через переговорщиков покажут российской стороне. И тогда Украина будет готова провести второй саммит мира.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы после выборов во многих странах, не появлялись свои инициативы по завершению войны в Украине, которые бы не совпадали с интересами нашего государства.