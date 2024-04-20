Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що Росія досі намагається штурмувати в бік Часового Яру. Ситуація там складна.

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Все буде залежати від того, яка ситуація буде на флангах. Хоча росіяни і в лоб пробують взяти цей населений пункт.

Оборона Часового Яру буде залежати від флангів. Росія, як завжди, використовує старий німецький прийом – "кліщі". Прорив з флангів, напівоточення, а потім максимальне вогневе ураження в напівоточенні,

– сказав Жданов.

Путіну потрібні "перемоги"

Як вважає Жданов, Путіну важливо, аби окупанти й надалі просувалися в Україні. Йому потрібно обґрунтувати своєму населенню, чому їхні великі втрати є виправданими.

Йому немає різниці, чи це Бахмут, чи інший населений пункт. Йому важлива назва, щоб згадати її під час чергової промови. На мій погляд, їм потрібен не стільки Часів Яр, скільки обґрунтування перед населенням оцієї всієї навали. Знову повертаємось до соціальних настроїв. На сьогодні деякі росіяни ставлять питання – а навіщо взагалі ця "СВО" почалася? Чому її ще не закінчили? Їм потрібно зараз хоч щось захопити,

– зауважив Жданов.

Ситуація на фронті: коротко