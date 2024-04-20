Наразі українські військові "демобілізували" вже понад 450 тисяч окупантів. Лише за минулу добу на концерт Кобзона потрапило одразу 750 російських загарбників.

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Втрати ворога на 20 квітня

Крім того, противника "позбавили" 8 танків, 21 броньованої машини та 20 артилерійських систем. Втім, найбільшим здобутком вчорашнього дня стало збиття літака стратегічної авіації. Загалом за час повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 340 літаків.

особового складу – близько 458580 (+750) осіб;

танків – 7213 (+8);

бойових броньованих машин – 13873 (+21);

артилерійських систем – 11678 (+20);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО – 763 (+1);

літаків – 348 (+1);

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

крилаті ракети / cruise missiles – 2109 (+13);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46);

спеціальна техніка – 1918 (+3).

Втрати ворога на 20 квітня / Фото Генштаб

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