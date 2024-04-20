Сейчас украинские военные "демобилизовали" уже более 450 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона попало сразу 750 российских захватчиков.

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Потери врага на 20 апреля

Кроме того, противника "лишили" 8 танков, 21 бронированной машины и 20 артиллерийских систем. Впрочем, самым большим достижением вчерашнего дня стало сбивание самолета стратегической авиации. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 340 самолетов.

  • личного состава – около 458580 (+750) человек;
  • танков – 7213 (+8);
  • боевых бронированных машин – 13873 (+21);
  • артиллерийских систем – 11678 (+20);
  • РСЗО – 1046 (+0);
  • средств ПВО – 763 (+1);
  • самолетов – 348 (+1);
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
  • крылатых ракет – 2109 (+13);
  • кораблей /катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);
  • специальной техники – 1918 (+3).

потери врага

Потери врага на 20 апреля / Фото Генштаб

Украина впервые сбила Ту-22М3: что известно

  • 19 апреля утром стало известно, что в Ставропольском районе возле хутора Богомолов упал самолет стратегической авиации Ту-22МЗ.
  • Произошло это после того, как бомбардировщик возвращался к аэродрому, выпустив по Украине ракеты Х-22.
  • В минобороны России признали падение самолета. Там заявили, что два пилота смогли катапультироваться, один погиб, а еще четвертый пропал без вести.
  • В то же время в ведомстве назвали причину аварии "техническую неисправность" воздушного судна.
  • Впоследствии в ГУР признали, что сбивание "тушки" – совместная операция разведки и Воздушных сил. Кирилл Буданов рассказал, что "охота" на бомбардировщик длилась неделю.
  • Ту-22М3 был сбит в 308 километрах от границы с Украиной.
  • Для уничтожения самолета использовали советский ЗРК С-200, который украинцы модернизировали.