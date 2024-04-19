"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли", - так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов коротко ответил на вопрос ВВС Украина о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который этой ночью участвовал в очередном ударе по Украине.

"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", - пояснил руководитель ГУР.

Он заявил, что не хотел бы раскрывать детали операции. Но уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км. И для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

По данным ГУР, у россиян еще есть самолеты такого вида. Но, подчеркнул Буданов, "это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", от которого "Одессе будет немножко легче сейчас".

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушений по городу".

По его словам, эти мощные и быстрые ракеты "никто не мог перехватить".

Но, поскольку это еще советская разработка, точность этой ракеты "не такая уж большая".

А потому "большее количество гражданских зданий уничтожили именно эти ракеты".

Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты с дальней авиации и с моря", говорит Буданов.

"Х-22, я надеюсь, больше не увидят", - предположил руководитель ГУР в интервью ВВС Украина.

Обратите внимание! Для издания The War Zone Кирилл Буданов сообщил, что российский бомбардировщик Ту был сбит советским комплексом С-200 ракетой "земля-воздух" большой дальности. Ту-22М3 был поражен на расстоянии 308 километров.