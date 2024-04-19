Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів журналістам, як удалося збити російський літак Ту-22МЗ. Саме ці літаки росіяни підняли в повітря вночі 19 квітня, щоб завдати масованого удару по Україні.

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Буданов розповів, як розвідники влаштували засідку на стратегічний бомбардувальник

Літак був уражений на відстані 308 кілометрів – досить далеко. Чим? Плідна і довга робота дає про себе знати. [Використали] ті ж прийоми та засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50,

– сказав він.

За словами головного розвідника, працівники ГУР "довго чекали, готувалися, зрештою змогли" провести цю блискучу операцію. На літак полювали тиждень у засідці – чекали, коли він вийде на потрібний рубіж.

Інших деталей знищення ворожого літака Буданов не навів. Але відповів на запитання журналістів, скільки ще росіяни мають таких бомбардувальників.

"Ще є, але це перше збиття літака дальньої авіації у цій війні", – повідомив очільник української розвідки.

Буданов відповів, як збили Ту-22М3: дивіться відео

За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду. Але, наголосив Буданов, "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".

Буданов пояснив, що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, "які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту".

За його словами, ці потужні і швидкі ракети "ніхто не міг перехопити".

Але, оскільки це ще радянська розробка, точність цієї ракети "не така вже велика".

А тому "більшу кількість цивільних будівель знищили саме ці ракети".

Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря", каже Буданов.

"Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", - припустив керівник ГУР в інтерв'ю ВВС Україна.

Зверніть увагу! Для видання The War Zone Кирило Буданов повідомив, що російський бомбардувальник Ту був збитий радянським комплексом С-200 ракетою "земля-повітря" великої дальності. Ту-22М3 був уражений на відстані 308 кілометрів.