Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО України Євгеній Єрін, зауваживши, що збиття Ту-22М3 зменшує загрозу для Півдня України. Також це вплине на моральний стан та на боєздатність російських льотчиків.

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Втрата льотчиків є болючою для Росії

Як наголосив Єрін, зараз втрати Росії внаслідок цієї атаки уточнюються. Але варто розуміти, що втрата навіть одного льотчика є надзвичайно болючою для країни агресорки. Також відомо, що після збиття інший літак Ту-22М3 розвернувся та не здійснив пуски ракет по Україні.

Кожен пілот, який загинув – це велика втрата для ворога. Бо підготовка пілотів на літаки такого класу – це досить тривалий та затратний процес,

– зауважив Єрін.

Наразі відомо, що Росія має ще достатню кількість таких літаків, щоб тероризувати українські міста. Тому важливо і надалі не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу. Попри це країна-агресорка має складнощі з виробництвом нової високоякісної техніки.

Ворог намагається поповнити свої запаси та зробити щось нове. Але в них дійсно є проблеми з комплектувальними та складовими для цих літаків. Тому цей процес для них є дуже ускладненим та важким… Загалом ми розуміємо ті загрози та знаємо цілі, які надалі будуть нам цікаві для ураження всіма доступними способами,

– зауважив Єрін.

Збиття Ту22-М3: коротко